Умение понравиться. 5 сравнительно честных способов понравиться женщине

Сколько же сил иногда нужно потратить, чтобы вызвать симпатию понравившейся девушки, недаром пикаперские тренинги всё так же популярны. Мы не будем конкурировать с теми "гуру", которые обещают сделать из вас Казанову за десять уроков, но подскажем, как увеличить шансы понравиться женщине

Умерьте скорость при ходьбе. Судя по результатам исследований, проведённых на базе университета Иллинойса, женщинам нравится, когда мужчины примериваются к их скорости ходьбы. Они неосознанно воспринимают это как знак внимания и свидетельство открытости для общения. Даже если обстоятельства требуют поторапливаться, постарайтесь пройти в едином темпе хотя бы несколько шагов.

Избегайте вопросительных интонаций. Пускай в ваших фразах звучит утверждение, а не вопрос. Так будет гораздо проще произвести впечатление уверенного в себе человека, готового отстаивать свою точку зрения. Подсознательно вопросительная интонация воспринимается как попытка переложить на собеседницу ответственность за дальнейшее течение разговора, а перекладывание ответственности дамы не любят даже в мелочах.

Пускай в ваших фразах звучит утверждение, а не вопрос. Так будет гораздо проще произвести впечатление уверенного в себе человека, готового отстаивать свою точку зрения

Говорите о будущем. Здесь в одной точке сходятся два мощных психологических приёма. Во-первых, слушая рассказы о ваших планах на жизнь, женщина склонна гипотетически вписывать в них себя. Это вызывает эмоциональную реакцию, зачастую неосознанную. Если планы ей понравятся, реакция будет положительной. Во-вторых, перспективы всегда звучат эффектнее, чем свершившиеся достижения. Когда люди рассматривают оптимистический сценарий будущего, их сознание переключается на "восприятие обратной перспективы". По законам этой самой обратной перспективы то, что находится дальше, кажется грандиознее.

Заведите собаку. В Мичиганском университете провели забавное исследование. Женщинам предлагали прочесть несколько описаний мужчин и выбрать наиболее привлекательного. Безусловными лидерами по числу голосов стали персонажи с собаками. Учёные предполагают, что наличие собаки женщины подсознательно связывают со стремлением к любви и верности, готовностью и желанием заботиться о том, кто рядом.

Делайте комплименты. Может, это и банально звучит, зато работает. Не следует сбрасывать со счетов проверенные олдскульные приёмы. Главное — не заходите слишком далеко в попытках сделать комплимент пооригинальнее, это часто даёт обратный эффект. Похвала в первую очередь должна быть приятной и понятной для собеседницы, оригинальность и остроумие — это уже дополнительные опции. Кстати, старое доброе правило о том, что говоря с умной женщиной, нужно делать комплименты её красоте, а говоря с красивой — её уму, почти никогда не подводит.