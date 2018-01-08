Мозг и нищета. Как нейронные связи провоцируют бедность

Человеческий мозг не до конца изучен учёными. Лишь недавно американские исследователи установили, что бедность вызвана устойчивыми нейронными связями. The Atlantic рассказывает, как разорвать цепи нищеты

На уроках биологии вы наверняка видели картинку человеческого мозга, на которой показан принцип его работы. Передняя часть, которая находится в районе лба, называется префронтальная кора и предназначена для решения человеком проблем, постановки целей и выполнения задач. Она же работает с лимбической системой, которая соединена с нею и находится ближе к центру мозга. Лимбическая система обрабатывает эмоции и вызывает эмоциональные реакции, поскольку отвечает за долговременную память.

Учёные пришли к выводу, что когда человек живёт в нищете, его лимбическая система постоянно посылает сообщения о страхе и стрессе в префронтальную кору, мешая её нормальной работе.

Оказалось, что подобное происходит со всеми, независимо от их социального класса. Блокировка активности этой части мозга может быть вызвана чем угодно, включая чрезмерно напряжённый день на работе или ЧП в семье. Однако люди, живущие в нищете, несут дополнительное бремя постоянного стресса. The Atlantic подчёркивает, что в такой ситуации вся мозговая деятельность человека направлена на рутинные заботы о поиске куска хлеба и на борьбу со страхами, после чего у мозга практически не остаётся сил на выполнение других задач.

Главный враг

В 2014 году Бостонская некоммерческая организация "Экономическая мобильность" (другое название — EMPath) опубликовала отчёт "Использование науки о мозге для разработки новых путей выхода из бедности". После нескольких лет обучения своей методике взрослых и исследования преимуществ, которые она приносит детям, EMPath сделала ребёнка центральной фигурой своей модели, предлагая выход из нищеты на основе исследований деятельности мозга.

Наблюдая за людьми, учёные пришли к выводу, что постоянные стрессы, вызванные бедностью, фактически изменяют человеческий мозг, особенно страдают от этого дети, живущие в нищете

Элизабет Бэбкок, президент и главный исполнительный директор EMPath, говорит, что люди, живущие в бедности, как правило, оказываются в ловушке порочных циклов. Стресс провоцирует принятие плохих решений, усугубляет другие проблемы и усиливает мысль о том, что человек неспособен улучшить собственную жизнь. "Мы пытаемся создать положительные циклы. Когда люди делают шаг, и понимают, что могут достичь большего, у них повышается самооценка", — рассказывает Бэбкок. Таким шагом может быть всё, что угодно. К примеру, удачная попытка заработать больше денег, решение проблемы ухода за детьми, которая ведёт к улучшению поведения ребёнка или просто формирует у человека чувство контроля над собственной жизнью. Такие факторы уменьшают стресс, давая мозгу большую пропускную способность для дальнейших позитивных шагов, отмечает The Atlantic.

Учёные пришли к выводу, что постоянные стрессы, вызванные бедностью, фактически изменяют человеческий мозг. Эл Рейс, заместитель содиректора Центра развития ребенка в Гарвардском университете, говорит, что особенно страдают от этого дети, живущие в нищете. Но отделы мозга, о которых идёт речь, известны своей "пластичностью", их можно усилить и улучшить во взрослой жизни.

86 процентов

Проект EMPath по мобильности между поколениями, более известный как Intergen, использует три инструмента. Один – для взрослых, второй – для детей, третий – для семьи в целом, позволяющий понять, как её члены представляют себе личную и совместную жизнь в рамках семьи.

Инструментом для детей и взрослых выступает метафора моста, она иллюстрирует, как различные опоры такого "моста" важны для достижения успеха: если одна часть ослабнет, может разрушиться вся конструкция. "Мост самообеспеченности" побуждает родителей учитывать семейную стабильность, благосостояние, финансовый менеджмент, образование и обучение, а также работу и управление карьерой. "Детский мост к светлому будущему" помогает детям думать о здоровье и благополучии, социально-эмоциональном развитии, подготовке к независимости и прогрессе в образовании. В то же время "семейный мост" позволяет родителям и их детям совмещать индивидуальные и семейные цели.

Наставники из Intergen посещают семьи, участвующие в программе экономической мобильности, и побуждают взрослых и детей принимать решения, ориентированные на будущее. Их цель — помочь взрослым стать наставниками для себя и своих детей.

В семьях, которые участвовали в проекте Intergen на протяжении минимум одного года, 86% детей продемонстрировали повышение уровня самостоятельности, а 86% семей сумели привести свои дела в относительный порядок

Стефани Брюк, старший координатор проекта, недавно работала с матерью-одиночкой Гиннеллой В., у которой пятеро детей. За последний год Брюк помогла семье продумать как личные, так и семейные цели. У самого младшего ребёнка, пятилетнего Сайреса, — проблемы со здоровьем, что, вероятно, потребует операции, которую можно отсрочить с помощью физиотерапии. Врач прописал ему комплекс упражнений, из которых лишь некоторые Сайрес может сделать сам. Брюк помогла создать более простой в использовании план упражнений для мальчика. Оглядываясь назад, его мама Гиннелла не может понять, почему не смогла самостоятельно разбить чересчур сложный комплекс упражнений на несколько более простых этапов. "Люди часто склонны всё видеть в чёрном или белом свете. Но всегда нужно помнить, что жизнь имеет множество оттенков", — приводит The Atlantic её слова.

В семьях, которые участвовали в проекте Intergen на протяжении минимум одного года, 86% детей продемонстрировали повышение уровня самостоятельности, а 86% семей сумели привести свои дела в относительный порядок. Бэбкок называет эти результаты поразительными. "У нас есть люди, которые благодаря программе преодолели путь от нищеты к трудоустройству, что позволяет им кормить семью", — говорит она.

В основе этих результатов лежат научные данные. Кураторы EMPath понимают, как работает мозг человека и помогают своим подопечным эффективно преодолевать социальные проблемы. Зачастую они возникают из-за неправильного запрограммированного мозга: бедность создаёт препятствия для развития чувства контроля над собственной жизнью.

По материалам: The Atlantic

Перевод Даниила Непочатова