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Бессмысленно и беспощадно. Старый Новый год и другие странные праздники
Фото: открытые источники

Бессмысленно и беспощадно. Старый Новый год и другие странные праздники

 

Некоторые традиции так стары, что бесповоротно ушли из памяти. А праздники остались

Галина Ковальчук - 13.01.18 946
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Старый Новый год — идеальный пример бессмысленного праздника. Удвоение дат у нас произошло в 1918 году, когда Украина перешла с юлианского на григорианский календарь. С реформой не согласилась православная церковь, поэтому Рождество переместилось с 25 декабря на 7 января. Новый год — не церковный праздник, но это не помешало ему "раздвоиться". Сейчас праздновать старый Новый год нет никакого смысла — вряд ли у нас остались толпы людей, которые отрицали бы григорианский календарь. И это не единственный такой праздник — и в Украине, и в других странах мира ещё есть даты, которые отмечают по инерции, когда их традиционная составляющая, да и хоть какой-то смысл стерлись.

День подарков. Когда праздник уже закончился, а веселья ещё хочется

Во многих странах Европы и в Великобритании отмечают Boxing Day — и это день не бокса, но "коробок", или подарков. Его отмечают 26 декабря, на второй день Рождества, когда все собираются под ёлочкой и разворачивают подарки. В XVII веке смысл этого праздника заключался в том, что аристократы кормили нуждающихся остатками рождественского ужина, награждали своих слуг за хорошую работу подарками, их называли "рождественскими коробками", и отпускали на день повидаться с родными. Сейчас этой традиции уже нет, а праздник остался. И этот день кто-то проводит с семьёй, кто-то идёт на шопинг, а в африканских странах, когда-то входивших в Британскую империю, проводят соревнования по боксу.

"Обливаний понеділок". Во что превратилась концепция чистоты

В понедельник после Пасхи традиционно проводится "обливаний", или "поливаний" понедельник — и в Украине, и в других славянских странах, включая Польшу, Чехию, Словакию. Когда-то в этот день встречали весну и проводили волочебный обряд, аналогичный колядкам — с песнями и обходом домов. А ещё было принято окроплять друг друга водой в знак очищения и воскресения Христова. Ныне волочебные песни уже никто не поёт, дома не обходит, осталось лишь обливание, в том числе в фонтанах и из ведра.

День совершеннолетия. Повод надеть кимоно раз в году

Ныне поминовение предков и мучеников со страстотерпцами превратилось в детское гуляние для взрослых

Во второй понедельник января в Японии празднуют День совершеннолетия и проводят церемонии для молодых людей, которым исполнилось 20 лет. Исторически этот праздник связан с обрядами инициации — переходом человека в статус взрослого. Для этого юношей особым образом обривали и заплетали косичку, меняли детское имя на взрослое и надевали "взрослое" кимоно. Девушкам же чернили зубы, сбривали брови и тоже одевали во взрослую одежду. Эти атрибуты взрослости в Японии неактуальны, да и кимоно в быту жители страны не носят. А праздник остался.

Ивана Купала. Как сакральный обряд превратился в самодеятельность

В день летнего солнцестояния мы всё ещё празднуем Ивана Купала. В дохристианские времена это был один из важнейших праздников годового цикла, когда люди с помощью обрядов задабривали богов и просили плодородия и хорошего урожая. Хоть сейчас и продолжают прыгать через костёр, пускать венки с зажжёнными свечами по реке и петь купальские песни, сакральный смысл этих обрядов очевидно забылся. Вместо него добавилась художественная самодеятельность. К примеру, в районных центрах проводят "официальную часть" праздника с ряжеными Нептуном и русалками, которые читают стихи согласно сценарию, а потом их нужно схватить и бросить в реку.

Хэллоуин. Как с возрастом впадают в детство

В фольклоре есть одно из базовых правил: если какой-либо его жанр иссякает, он переходит в категорию детских. Так случилось со сказками, а ещё с праздником Хэллоуина. Его истоки уходят к кельтам, которые в конце октября праздновали день урожая и поминали своих предков. Католическая церковь присвоила и переиначила языческий праздник, приурочив к нему День всех святых, один из важнейших в церковном календаре. Ныне поминовение предков и мучеников со страстотерпцами превратилось в детское гуляние для взрослых с переодеванием, выпрашиванием сладостей и неизменной тыквой-страшилкой. Но чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в радость.

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