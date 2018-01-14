Кошачьи интересы. Пять самых популярных котов современности

Нельзя недооценивать роль котов в нашей жизни. Тем более котов-дипломатов. Традиция официально трудоустраивать хвостатых набирает обороты. Фокус нашёл пять самых популярных котов современности. Четыре из них — настоящие дипломаты, среди которых один украинец.

Кот Амбассадор

В конце 2017-го Министерство иностранных дел Украины приняло на дипломатическую службу кота по кличке Амбассадор. Его назначили на позицию посла, определили круг обязанностей. Амбассадор должен представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать страну от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Причём делать это он будет абсолютно бесплатно. Так что бюджет Украины не пострадает.

Кошки Номи и Ноэ

МИД Франции тоже не остался в стороне и в декабре 2017-го взял на службу сразу двух кошек. Животных приняли на работу после того, как в здании МИДа, расположенном на набережной Кэ д’Орсе в Париже, завелись крысы. Кошек назвали в честь бретонского национального героя — Номиноэ, правившего Бретанью в 831–851 годах.

Кот Ларри

С 2011 года в лондонской резиденции премьер-министра Великобритании по адресу Даунинг-стрит, 10 живёт кот Ларри. Он официально занимает пост госслужащего — главного мышелова Великобритании и даже имеет лицензию на убийство. Правда, в прошлом году Ларри заподозрили в том, что он не справляется со своими обязанностями, склонен дремать на работе, а поймав мышь, имеет привычку играть с ней, после чего позволяет добыче ускользнуть. Поговаривали даже о возможной отставке полосатого, но она оказалась лишь народной молвой.

Кот Палмерстон

На службе в МИДе Великобритании находится кот Палмерстон, который до этого жил на улице. Голодного, худого и без микрочипа нового сотрудника британского дипкорпуса подобрали на лондонской улице и нарекли в честь лорда Палмерстона — экс-министра иностранных дел и премьер-министра Великобритании. Стоит отметить, что между премьерским и мидовским котом идёт открытое политическое противостояние: пока Ларри лентяйничает, Палмерстон ловит мышей и регулярно заходит на территорию Ларри.

Кот Мару

Кот по кличке Мару из Японии никакого отношения к госслужбе не имеет, но по своей известности даст фору любому официальному дипломату. Мару признали самым популярным котом в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Питомец породы шотландская вислоухая прославился благодаря ролику на YouTubе-канале Mugumogu, который просмотрели более 337 млн раз. Словом, девятилетний кот стал самым просматриваемым животным на видеохостинге.