Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим

Коль скоро вы не стодолларовая купюра, наивно надеяться на то, что все и всегда будут вам рады. Нужно смириться с тем, что среди соседей, коллег и просто знакомых найдутся те, кому вы будете антипатичны. И всё-таки важно, чтобы они оказались в меньшинстве. Всё дело в пропорции. Успешность человека в социуме не в последнюю очередь зависит от симпатий и антипатий, которые он вызывает. Чем выше процент симпатизирующих, тем больше возможностей открывается перед ним в разных сферах жизни. Мы не станем обещать, что наши советы сделают вас фаворитом на ближайших выборах, обеспечат невиданный карьерный взлёт или в считаные дни превратят в звезду. В конце концов отношение людей зависит от тысячи разных факторов и программу улучшения имиджа нужно разрабатывать индивидуально. Однако хотим обратить ваше внимание на то, чем вы сами, часто не подозревая об этом, восстанавливаете окружающих против себя.

Вы всегда и во всём оказываетесь правы

Даже без самодовольных фраз вроде "я же вам говорил" и прочих подчёркиваний вашей прозорливости и ума это провоцирует негатив. Зачастую неосознанный и оттого ещё более опасный. Вероятнее всего, люди станут приписывать вам недостатки, которыми вы не обладаете. Нужно же им как-то объяснить себе, чем именно вы их так раздражаете. К вам начнут придираться или просто судить гораздо строже. Хотите этого избежать — избавьтесь от ореола безупречности. Доведите до сведения окружающих, что вы тоже ошибаетесь. Опишите забавный случай, когда вы перепутали двери в учреждении и оказались в неловкой ситуации или вышли из дому не с той сумкой, которую собрали в дорогу. Очень скоро вы с удивлением заметите, что благодаря таким историям отношение к вам заметно потеплело.

Вы хвастаете знакомством с известными или влиятельными людьми

Обыватели любят истории о знаменитостях, но не тех, кто эти истории рассказывает. Бывают, конечно, рассказы, в которых упоминание известного человека необходимо для ясности контекста, но если вам просто нравится подчёркивать, что в вашей истории есть знаменитые действующие лица, аудитория это почувствует и не одобрит. Во-первых, подчёркивание личного знакомства со статусными личностями почти всегда звучит как хвастовство. Во-вторых, это говорит о том, что свой собственный статус и статус собеседника вы считаете гораздо более низким. В противном случае с чего вы взяли, что упоминание о знакомстве должно произвести впечатление. Хотите, чтобы вас слушали раскрыв рот, рассказывайте необыкновенные истории из жизни обычных людей. Пускай привлекают внимание повороты сюжета, а не имена.

Ваша речь изобилует иностранными словами, терминами или сленгом

Самый лучший совет, данный от чистого сердца, но произнесённый с менторскими нотками в голосе, будет воспринят в штыки

Обсуждая с коллегой рабочий вопрос, проще всего перейти на профессиональный сленг. Но если вы используете такую же лексику, объясняясь с соседом по поводу места на парковке или обсуждая с преподавателем успеваемость ребёнка, это уже проблема. Даже на работе вы добьётесь большего, если ваша речь будет понятна не только специалистам. Использование слишком большого количества "умных" слов часто говорит о неуверенности в собственной компетентности. Привычка щеголять иностранными словами — о скудности словарного запаса на родном языке. Использование слишком большого количества терминов может навести собеседника на мысль о том, что вы не до конца понимаете их значение и потому не можете заменить.

Впечатление знающего человека и настоящего специалиста производит как раз тот, кто изъясняется просто и ясно. Понять — значит упростить.

Вы говорите с людьми менторским тоном

Даже будучи гуру, за наставлениями которого выстраиваются многотысячные очереди, даже обладая уникальным знанием, к которому многие жаждут приобщиться, нельзя забывать о том, с какой интонацией и с каким выражением лица вы сообщаете свои ценные сведения. Назидательный тон унизителен для собеседника, он как бы подчёркивает ваше интеллектуальное превосходство. Не удивляйтесь тому, что самый лучший совет, данный от чистого сердца, но произнесённый с менторскими нотками в голосе, будет воспринят в штыки. Более того — вызовет явную неприязнь со стороны того, кому вы хотели помочь. Если такова ваша обычная манера говорить и большинство ваших обращений к людям звучит как урок или фрагмент лекции — нужно срочно что-то менять, пока весь мир вас не возненавидел.

Вы слишком стараетесь понравиться

Симпатия людей — приз, за который, безусловно, стоит побороться, но в этом деле важно чувствовать меру. Излишнее усердие тут граничит с навязчивостью и потому даёт обратный эффект. У тех людей, чьего расположения вы хотите добиться, может возникнуть ощущение, что вас "становится слишком много" в зоне их восприятия. Даже самые милые поступки, самые приятные слова и самые обаятельные улыбки могут быть восприняты как посягательство на личное пространство, если их окажется слишком много. Ваши знаки внимания обесценятся. Собеседник почувствует, что некто пытается ограничить его свободу, навязывая ему дружбу, которой он не искал.