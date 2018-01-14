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Главная » Стиль жизни » Главный или равный. 5 типов босса — от хороших парней до славных ублюдков
Главный или равный. 5 типов босса — от хороших парней до славных ублюдков
Кадр из фильма "Босс-молокосос"

Главный или равный. 5 типов босса — от хороших парней до славных ублюдков

В подборке Фокуса основные типы управленцев и сценарии сотрудничества, на которые можно рассчитывать

Анна Синящик - 14.01.18 83
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Девятнадцать книжек по лидерству, десятки крупных клиентов и свыше 80 научно-популярных статей — такой путь профессор Сидни Финкелстин прошёл перед тем, как создать собственную классификацию управленцев.

Учёный убеждён: среднестатистический руководитель никогда не приведёт своего подчинённого к мегавысотам. А значит, надо искать путеводную звезду — незаурядную личность и высококлассного топ-менеджера в одном флаконе.

"Супербоссы", одна из новых работ Финкелстина, учит читателей с порога отличать выдающегося начальника от шефа-середнячка и, конечно, перенимать черты того, кто круче. "Думаю, вы согласитесь: единственное, что может быть лучше, чем работа на одного из самых эффективных руководителей в мире, — самому стать таким руководителем", — резюмирует автор.

В подборке Фокуса — пять поведенческих моделей управленцев по версии Финкелстина.

Хорошие парни

Компетентные, эффективные и с добрыми намерениями — так Сидни Финкелстин описывает классических руководителей. То есть тех, кто вряд ли претендует на титул босса мечты.

С текущими задачами этим управленцам помогают справляться стандартные, годами не меняющиеся "правила игры", чопорность и несколько безразличное отношение к сотрудникам. "Они хотят знать, что сработает, и хотят делать только то, что сработает", — поясняет автор. Лучший вариант для тех, кто ищет тихую гавань. У атмосферы тотальной стабильности есть и обратная сторона: подчинённым не грозит ни взлёт по карьерной лестнице, ни возможность проявить себя с новой стороны.

Например, среди "правильных" руководителей не принято сходу назначать управляющими фондов неопытных, пусть и подающих надежды специалистов. Если бы Джулиан Робертсон, "титан в сфере хедж-фондов", действовал, как классический босс, ему ни за что не удалось бы вырастить поколение "тигрёнков" (как называют его успешных протеже).

Оказаться на попечении босса-воспитателя означает поймать удачу за хвост

Но Робертсон "забыл" о неписаном правиле — и сорвал джек-пот. Те, кто, как и он, не боятся рисковать и постоянно провоцируют своих подопечных на профессиональный рост, находятся в другой категории.

Славные ублюдки

Инвестор Джулиан Робертсон, как и основатель рынка "мусорных облигаций" Майкл Милкен, относится к категории "славных ублюдков".

"Для славных ублюдков ничто не имеет значения, кроме победы, — ничто. Славный ублюдок в состоянии заставлять сотрудников работать до трёх ночи по несколько дней в неделю. Он может безжалостно наказывать людей, если те допускают ошибки", — уверяет Финкелстин.

Чрезмерная строгость, завышенные требования и желание победить во что бы то ни стало, характерные для такого руководителя, творят с его подчинёнными чудеса. Воспитанники "славных ублюдков" не испытывают недостатка в мотивации и быстро перерастают своих коллег.

Самый яркий пример "славного ублюдка" — Ларри Эллисон, сооснователь корпорации Oracle. С помощью метода "кнута и кнута" он в своё время воспитал половину предпринимателей Кремниевой долины. Эллисон называет свою тактику "менеджментом с помощью высмеивания". Его бывшие работники на правах анонимности признают: своими невероятными достижениями они обязаны обычным придиркам, колкостям и даже запугиваниям со стороны одиозного шефа.

Эффективный босс не обязан быть милым, напоминает профессор Финкелстин. Его главная задача — подготовить человека к большей ответственности и предоставить шанс максимально себя проявить.

Властные боссы

Важно не путать "славных ублюдков" с властными боссами, столь же холодным, но менее эффективным типом руководителя. Один из них — Дональд Трамп.

В первую очередь властные боссы известны агрессивной манерой управления. "Они руководят с помощью подчинения, оставаясь богоподобными особями на расстоянии; люди должны их обожать, но ни в коем случае не быть с ними наравне", — описывает автор. А вот "славные ублюдки" трудятся рука об руку с коллегами, вдохновляя подопечных собственным примером.

Бунтари

Важно не путать "славных ублюдков" с властными боссами, столь же холодным, но менее эффективным типом руководителя

Ещё один распространённый тип руководителей — бунтари. Их, мягко говоря, не волнует будущее подчинённых. Возможно, они просто не думают о себе как о топ-менеджере или наставнике.

"Некоторые супербоссы, как Майлз Дейвис (американский джазовый трубач. — Фокус), не намерены вдохновлять или обучать других, хотя в конце концов именно это они и делают", — пишет Финкелстин.

Окружая себя молодёжью, Дейвис преследовал корыстные цели: постоянно оставаться в форме и учиться у "свежей крови" новым фишкам. При этом в выигрыше неизменно оставалась и вторая сторона: начинающие музыканты перенимали у признанного авторитета не только приёмы, стиль игры, но и отношение к ремеслу, слушателям и коллегам.

Воспитатели

Оказаться на попечении босса-воспитателя означает поймать удачу за хвост. "В отличие от бунтарей и "славных ублюдков", они действительно всерьёз заботятся об успехе своих протеже и гордятся своей способностью развивать других", — поясняет автор "Супербоссов".

Такие руководители самые терпеливые и внимательные к деталям. Своевременная обратная связь, дополнительные разъяснения по ходу работы, пит-стоп посреди большого проекта — с воспитателем всё перечисленное вам обеспечено. Они искренне желают вам успеха и не пожалеют времени и сил на то, чтобы привести вас к нему.

В числе самых известных боссов-воспитателей Сидни Финкелстин называет футбольного тренера Билла Уолша, который разработал совершенно новую тактику игры на поле и воспитал тренеров для многих команд — фаворитов НФЛ.

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