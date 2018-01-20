Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят

Вербализация

Незнакомый человек, неожиданно выливший на вас ушат брани, после того как вы случайно задели его локтем в автобусе, скорее всего, с нетерпением ждал вашего появления. Злоба и агрессия, копившиеся в нём по причинам, совершенно с вами не связанным, требовали быть выплеснутыми. Скорее всего, в автобус он заходил, уже внутренне вскипая, неосознанно ища мало-мальски конфликтную ситуацию, чтобы на ком-то "сорваться". Тут-то вы ему и подвернулись. Позволите себе подхватить исходящую от него волну негатива — допустите эскалацию конфликта. Муха превратится в слона, и случайно задетый локоть спровоцирует публичный скандал, к которому смогут подключиться другие пассажиры автобуса. Мало ли кто ещё сегодня на взводе и жаждет вымещения негативных эмоций. Станет ли легче инициатору скандала? Не факт. Зато ваш день точно будет испорчен. К счастью, существует простой способ этого избежать. После первой же реплики, пущенной в ваш адрес, вместо ответа коротко и бесстрастно опишите, что в действительности произошло. Интонации должны снижать градус эмоций, а краткие описания — показывать незначительность происшествия. При этом избегайте эпитетов и стилистически маркированной лексики. Не выражайте своего отношения, просто вербализируйте то, что объективно произошло. Можно добавить извинение, если это уместно. К примеру, так: "Извините, я задел ваш локоть". Ваш оппонент не превратится в одночасье в доброжелательного и приятного человека, но, скорее всего, почувствует, что, продолжая излияния, он выглядел бы глупо.

Человек-улыбка

Некоторые люди сознательно используют хамство как инструмент обезоруживания оппонента, когда знают, что не правы. Они занимают ваше место на парковке, проходят впереди вас в очереди, притом, что вы ждёте вдвое дольше, забирают тележку, которую вы приготовили для своих вещей в аэропорту. Речь может идти и о более серьёзном ущемлении ваших интересов в самых разных сферах. В любом случае мы говорим о ситуации, когда ваш обидчик агрессивно продавливает свою позицию и на попытку поставить его на место, готов ответить потоком оскорблений. Как правило, события развиваются по одному из двух печальных сценариев. Обиженный либо сдаётся, боясь эскалации конфликта — и тогда обидчик остаётся в победителях, либо выражает возмущение — тогда разгорается скандал.

Общее правило таково: чем меньше шансов встретиться с хамом в будущем, тем разумнее его проигнорировать

С точки зрения психологии в случае ссоры обидчик имеет преимущество, решаясь на откровенную наглость, он был заранее готов к возмущению, потому легко может пресечь их быстрым жёстким ответом. Выражение возмущения предполагает соответствующую мимику и интонацию. Их-то он и ожидает. Если же вы озвучите свою позицию с улыбкой, бодрым жизнерадостным тоном, обидчик автоматически лишится преимущества. Может со стороны вы и будете выглядеть странновато, когда подойдёте к хаму, лучась улыбкой, и радостно объявите, что ему придётся сейчас же освободить ваше парковочное место, отдать тележку, вернуться в конец очереди и т. д., но поверьте, ответ, приготовленный для недовольных, застрянет у него в горле.

Разоблачение

Хамить нам могут не только посторонние малознакомые люди, случайно оказавшиеся в поле зрения, но и те, кто входит в наше окружение. Когда коллега, сосед, знакомый, даже родственник или человек, называющий себя вашим приятелем, а то и другом, позволяет себе откровенные проявления хамства, это особенно неприятно. В идеале, конечно, следовало бы удалить такого человека из своего окружения, но как? Не менять же работу или место жительства ради этого. Если вам хамит родственник или член семьи близкого друга, от него тоже никуда не денешься. Раз общения избежать невозможно, придётся поставить его или её на место, причём желательно без скандала. Как правило, такие люди маскируют проявление хамства под "свойское" обращение. Ведут себя так, будто родство или длительное знакомство делают грубость по отношению к вам позволительной: свои же люди, чего церемониться. В таком случае правильнее всего, не давая воли эмоциям, назвать вещи своими именами. Просто и ясно сообщите родственнику, коллеге, соседу или знакомому о том, что считаете его поведение по отношению к вам оскорбительным. О том, что это даже не панибратство, а обыкновенная грубость и никакие свойские отношения её не извиняют.

Игнорирование

Далеко не универсальный вариант. Работает только в том случае, если сами по себе слова и действия обидчика не наносят вам сколько-нибудь значимого ущерба, а вот эскалация и вправду может повредить. Классический пример — выкрики или непристойные жесты водителя, оказавшегося рядом с вами на проезжей части. Если хам не испортил вам ничего кроме настроения, общее правило таково: чем меньше шансов встретиться с ним в будущем, тем разумнее его проигнорировать.

Эффект неожиданности

Доктор психологии Шарлиз Бернз в своей книге "Природа конфликта" пишет о том, что в начале 1990-х, сталкиваясь с навязчивыми хамами, она всякий раз притворялась торговым представителем какой-нибудь косметической компании, заточенным на активные продажи. По словам Бернз, её обычно очень скоро оставляли в покое. Притворная попытка продать обратившемуся какой-нибудь не нужный ему крем или мыло отпугивала вернее, чем возмущение или агрессия. Автор книги утверждает, что всё дело в эффекте неожиданности. Лучший способ обезоружить хама — продемонстрировать такую реакцию на его слова или действия, которую он не предвидит.