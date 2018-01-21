Чай с пользой. Как пить чай без вреда для здоровья

Восхищаться свойствами чая человечество не перестает уже пять тысяч лет. Колумнист The Guardian Гэвин Хаинс рассказывает, как правильно и с пользой пить чай

Заваривайте дешёвый пакетированный чай. Танин и аминокислоты, содержащиеся в чае, способствуют нашему расслаблению. Также эти вещества помогают преодолеть тревогу, снизить кровяное давление и риск заболеть болезнью Альцгеймера.

Больше всего танина и аминокислот содержится в стеблях чая, которыми набивают дешёвый пакетированный чай, в то время как в сырых листьях чайного дерева, из которого делают элитный чай, этих полезных веществ меньше.

Чай нужно пить только свежим. Но полезнее всего он не через 1-2 минуты после заварки, а спустя 20 минут

Избегайте молока. Или не избегайте. Некоторые исследования утверждают, что молоко снижает количество антиоксидантов в чае. Другие учёные категорически с этим не согласны. В общем, здесь дело вкуса.

Отдайте предпочтение зелёному чаю. Чёрный, белый, зелёный сорта чая происходят от одного растения — камелии синенсис. Разница между ними в том, когда собирают урожай и уровне его окисления.

Катехины, являющиеся антиоксидантом и способствующие поддержанию в норме сердечно-сосудистой системы и веса человека, сохраняются в неокислённых зелёных и белых чаях.

Не встряхивайте. Взбивание чая может прибавить ему горькости и улетучить танин. Тот самый, который отвечает за наше спокойствие и снижает кровяное давление.

Заваривать 20 минут. Чай нужно пить только свежим. Но полезнее всего он не через 1-2 минуты после заварки, а спустя 20 минут. В это время количество антиоксидантов в чае максимальное, после чего оно начинает снижаться. Только не пейте вчерашний чай, так как в нём начинают выделяться вредные вещества.

По материалам: The Guardian

Перевод Даниила Непочатова