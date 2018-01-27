Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях

У главного героя из незабвенной классики "Трое в лодке, не считая собаки" была особенная черта. Когда он читал о том или ином препарате, сразу же находил у себя признаки описанной болезни, "причём в наиопаснейшей форме". Он пошёл к врачу, и тот в рецепте прописал ему большой бифштекс, пиво, длительную прогулку и хороший сон. Если бы герой Джерома К. Джерома жил в наше время, то вместо мяса наверняка приобрёл бы ныне популярный "синдром беспокойных ног" и принимал таблетки горстями.

Для этого феномена социологи сформулировали особенный термин — "медикализация общества", а если говорить эмоционально, то "спекуляция на болезнях". Этим выражением обозначают изобретение или рекламу болезней для того, чтобы продавать побольше лекарств от них. Наша цивилизация развивается, фармацевтика делает успехи, каждый год появляются сотни исследований. Побочным эффектом этого прогресса стала проблема "лжеболезней" — по ним ставят диагнозы и назначают лечение, но при этом они далеки от корректных медицинских фактов.

Авитаминоз, или Симптом, а не болезнь

Зима в разгаре, а значит, пришла пора авитаминозов и активного приёма всевозможных добавок и витаминов. Однако их недостаток в организме происходит не от того, что вы едите слишком мало яблок. И, тем более, это не сезонное заболевание. На самом деле недостаток витаминов — это симптом, причём разных болезней. Это могут быть и генетические разлады, препятствующие усвоению витаминов, и заболевания крови. В любом случае реальный диагноз будет гораздо специфичнее, чем "авитаминоз".

Гипертонус матки, или Вовсе не болезнь

Будущих рожениц часто пугают повышенным тонусом матки и его следствием — самопроизвольным выкидышем на поздних сроках беременности. Благодаря этому диагнозу у нас есть феномен "лежания на сохранении": женщин кладут в больницу, и там они проводят недели, а бывает и месяцы. Однако прогрессивные гинекологи утверждают: матка — мышечный орган, она сокращается и расслабляется по определению, и у неё обязан быть тонус. Это не диагноз, а нормальное состояние организма.

Бессонница, или Выдуманная болезнь

"Медикализация общества" — изобретение или рекламу болезней для того, чтобы продавать побольше лекарств от них

Мода есть не только на одежду, ей подвержена и медицина. Один из модных ныне диагнозов — бессонница, которую неустанно классифицируют и расширяют список причин её вызывающих. К примеру, выделяют хроническую, острую, терминальную, менопаузальную бессонницу. Во множестве статей говорится, что её вызывают аллергии, проблемы с ЖКТ, артрит, астма и ещё куча заболеваний. Однако причина этой вакханалии — создание рынка для снотворных таблеток и антидепрессантов, которыми бессонницу лечат. Борец за разумную медицину, терапевт Гилберт Уэлш призывает прекратить эту "эпидемию диагнозов". Ведь в подавляющем большинстве случаев бессонница обусловлена образом жизни, а её сугубо медицинских причин единицы.

Целлюлит, или Другая болезнь

Наряду с перхотью целлюлит был объявлен большой проблемой, с которой борется эстетическая хирургия и косметологические компании. Но "апельсиновая корка" на бёдрах и ягодицах ничего общего с реальным целлюлитом не имеет. Этим термином в медицине называют флегмону, острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, когда туда попадают микробы. Флегмона может появиться в любой части тела, а лечат её антибиотиками и операциями, а не кремами.

Вегетососудистая дистония, или Советская болезнь

ВСД — изобретение советских докторов, которые ставили диагноз вегетососудистой дистонии в самых разных случаях — от низкого давления в сочетании с анемией и до болей в желудке и холодных конечностей. А по сути — когда доктор не знал, что происходит с человеком. Симптомы, которыми описывают дистонию, на самом деле принадлежат вееру других болезней, так что если вам поставили этот диагноз, он точно не верен. У нас ВСД пользуются до сих пор, но больше нигде в мире такого диагноза нет. У медиков за рубежом VSD — это болезнь сердца, дефект межжелудочковой перегородки.

Депрессия, или Подставная болезнь

Как и бессонница, депрессия — тоже модная болезнь. Ею принято называть хандру, плохое настроение и упадок сил, однако клиническая депрессия — более серьёзное состояние. Американский национальный институт психического здоровья среди симптомов депрессии называет раздражительность, проблемы с концентрацией, замедление движений и речи, а также боли, колики или проблемы пищеварения. Особенность диагностирования депрессии в том, что её путают с другими заболеваниями со схожими симптомами. И за депрессию выдают синдром хронической усталости, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидки) и даже диабет.

Сексуальная дисфункция, или Болезнь "Виагры"

Диагнозы "эректильная дисфункция" у мужчин и "сексуальная дисфункция" у женщин появились в 1998 году — тогда же, когда стала продаваться "Виагра". Тогда началось движение сексологов и фармацевтов, которые объявили о том, что основной функцией половых органов является секс, и перевели сексуальные проблемы в разряд медицинских. Симптомом дисфункции у мужчин называют недостаточную эрекцию или её отсутствие, а вот случай с женским диагнозом запутаннее — её признаками считаются "повторяющиеся проблемы с сексуальным откликом, оргазмом или болью".

На эректильную дисфункцию работает целая индустрия, которая включает таблетки, хирургию, гормональную терапию и прочее. В начале 2000-х было много попыток создать такую же для женщин. В дело включилась корпорация Pfizer, которая начала разрабатывать препараты, аналогичные "Виагре". Однако тесты на 3000 женщин не показали эффективность лекарства, так как симптомы "болезни" в медицинском плане расплывчаты, чтобы их лечить.