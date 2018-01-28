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Главная » Стиль жизни » Догнать время. Пять приёмов для тех, кому нельзя опаздывать
Догнать время. Пять приёмов для тех, кому нельзя опаздывать
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Догнать время. Пять приёмов для тех, кому нельзя опаздывать

Советы, благодаря которым вы успеете сделать всё, что нужно в назначенные сроки

Мария Бондарь - 28.01.18 181
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Мы не проводим тренингов по тайм-менеджменту и не станем объяснять, как важно быть организованным человеком и жить по часам. Мудрые слова о самодисциплине звучат как издевательство для человека, только что сообразившего, что завтра дедлайн и ничего ещё не готово. Учить вас делегировать свои задачи мы тоже не станем. Будь в вашем распоряжении люди, на которых их можно переложить, вы вообще не читали бы этот текст. Вместо этого Фокус поделится несколькими правилами, существенно облегчающими жизнь человеку, которому вечно не хватает времени.

Правило пяти минут

Если некое действие можно выполнить менее чем за пять минут, не вносите его в ежедневник, вообще не откладывайте его, а выполняйте сразу. Речь может идти об отправке письма или сообщения, о распечатке документа, который понадобится вам в будущем, о пополнении мобильного счёта или даже о банальном мытье посуды после завтрака на одного. Процесс планирования в таком случае отнимает приблизительно столько же времени, сколько само действие. Ваша память и так наверняка перегружена. Стоит ли заполнять её мелочами?

Правило последнего сообщения

Откажитесь от привычки поздним вечером проверять почту и мессенджеры. Читать перед сном СМС тоже не нужно. Предупредите коллег и знакомых о том, что с определённого часа, к примеру после 22:00, писать вам бесполезно. Хотите верьте — хотите нет, но поздняя переписка — одна из самых распространённых причин нарушения сна в XXI веке. Это всегда сказывается на вашей продуктивности в течение следующего дня, да и вообще вредит нервной системе. Любое даже самое важное сообщение, присланное в текстовой форме, наверняка терпит до утра. Будь дело экстренным, вам бы наверняка позвонили.

Правило молчаливой ходьбы

Не позволив себе отдохнуть, вы, скорее всего, снизите производительность своего труда на всю следующую неделю

Запретите себе разговоры по мобильному на ходу. Это касается не только тех случаев, когда вам необходимо пересечь проезжую часть или трамвайные пути. Шагать по тротуару, будучи погружённым в телефонный разговор, тоже плохая идея. Это только кажется экономией времени, поскольку вы вроде бы совмещаете два продолжительных действия. На самом деле, не будь этого совмещения, вы и шли бы гораздо быстрее, и в разговоре были бы сообразительнее. И самое главное — тысячи неприятных вещей могут произойти с человеком на городской улице в момент, когда его внимание отвлечено. Как бы вы ни торопились, оно того не стоит. Споткнувшись и получив травму или лишившись кошелька, вы в любом случае опоздаете.

Правило понедельника

Рассчитывая количество дней, отведённых на выполнение любой рабочей задачи, изначально вычитайте выходные. Заметили, что офисные цейтноты, как правило, начинаются с понедельника? В среду или четверг, обсуждая, что должно быть сделано к началу следующей недели, сотрудники по умолчанию предполагают, что впереди четыре или три дня, а на самом деле всего два или один. Даже если вы из тех трудоголиков, которым не сложно заставить себя поработать в выходные, учтите, что продуктивность человека, привыкшего к пятидневной рабочей неделе, по определению гораздо ниже. К сожалению, у всех нас срабатывает сила психологической инерции. Кроме того, не позволив себе отдохнуть, вы, скорее всего, снизите производительность своего труда на всю следующую неделю.

Правило крекера в кармане

Будь ваш день идеально организован, вы бы, конечно, ели по расписанию. Впрочем, нет, вам тогда вообще не пришлось бы есть, идеальная организованность бывает только у роботов. В жизни людей вечно случается что-нибудь непредвиденное. Форс-мажор запросто может лишить вас возможности выйти на обед. Или заставить в срочном порядке мчаться туда, где точно не будет шансов поесть. Именно поэтому где-нибудь на дне вашей сумки или в машине всегда должна лежать пачка крекеров или другой удобно упакованной еды, которая в критический момент не даст вам умереть от голода.

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