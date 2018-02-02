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Главная » Стиль жизни » Народные синоптики. День сурка и другие праздники, предсказывающие погоду
Народные синоптики. День сурка и другие праздники, предсказывающие погоду
Сурок Тимка / Фото: sq.com.ua

Народные синоптики. День сурка и другие праздники, предсказывающие погоду

Как люди узнавали прогноз, когда у них не было метеорологических станций

Галина Ковальчук - 02.02.18 181
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2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка — народный праздник с обрядами предсказания погоды. По поверьям в этот день сурок вылезает из своей норы, и если погода хмурая и он не видит своей тени, весна будет ранней. А если день солнечный, сурок пугается своей тени и прячется в нору — это значит, что зима продлится ещё шесть недель. В Новом Свете День сурка отмечают фестивалями. Среди этих зверушек есть "знаменитости" — канадские сурки Фил, Сэм и Вилли. У них есть твиттер-аккаунты, их предсказания воспринимают настолько всерьёз, что даже подают иски в суд за неправильный прогноз. Так сделал в 2013 году прокурор из Огайо Майкл Гмозер.

В Украине тоже есть зверёк-предсказатель — сурок Тимка из биологической станции при Харьковском университет имени Каразина. В прошлом году он предсказал затяжную зиму, а ещё — получение Украиной безвиза в 2017-м. Так и случилось.

Синоптики суркам, конечно, оппонируют и призывают не верить народным приметам. Так, специалисты компании Environment Canada сравнили предсказания и реальную погоду в 13 канадских городах, и оказалось, что точность "прогнозов" сурков составила всего 33%. В то время как точность метеорологического прогноза погоды вычислить невозможно — в зависимости от географии, сезона, длительности периода они варьируется от 57% до 80%.

Народный погодный календарь строится не на объемных данных и компьютерных вычислениях

Народный погодный календарь строится не на объемных данных и компьютерных вычислениях. Наши предки считали, что определённые даты годового календаря — солнцестояния, равноденствия, а позже большие церковные праздники — настолько важны, что влияют и на дальнейшую погоду. К примеру, по тому, какая погода на Рождество, определяли погоду на весь год, а по пасхальному дню судили о лете. Кроме того, в католической традиции есть "погодные" святые, которые за молитву сделают небо чище и пришлют дождь вовремя. День сурка появился не на пустом месте, есть и другие дни, по которым можно узнать народный прогноз.

2 февраля, Сретенье или День свечей. В христианской традиции 2 февраля отмечают день, когда младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм. В Западной Европе этот праздник ещё называют Днём свечей — в церквях зажигают и благословляют свечи и используют их потом в течение года. По немецким поверьям на День свечей просыпаются барсуки, и по их поведению определяли, какой будет погода в следующий месяц. Собственно, переселенцы из Европы и привезли в Новый Свет эти суеверия, а вместо барсука назначили предсказателем сурка.

7 апреля, Благовещение. Благовещение заменило собой языческие праздники встречи весны, но поверье о том, что в этот день зима поворачивает на весну, сохранилось. И в Благовещение наши предки определяли, какой будет весна. Если ночь на Благовещение тёплая, весна будет такой же, а если утро холодное, то в последующие 40 дней по утрам будет холодно.

27 июня, День семерых спящих. Семеро спящих, или семь отроков Эфесских — святые, которых почитают не только в христианстве, но и в исламе. Это легендарные мученики, молодые люди, которых заживо замуровали в пещере, но они не умерли, а заснули волшебным сном. В католической народной традиции эти семеро влияют на погоду, поэтому какой день Семерых спящих, такие будут и следующие семь недель. В православной традиции отроков из Эфеса поминали в другие дни, а вот 27 июня отмечали день Сампсона сеногноя. Но примета аналогичная: если в этот день пойдёт дождь, то будет продолжаться семь недель.

14 октября, Покров. У праздника Покровы многогранная символика. Это и большой христианский праздник, и день защитников современной Украины, а в народной традиции это было начало свадебного сезона и день встречи осени с зимой. Поэтому зимнюю погоду определяли по празднику Покровы, говорили: "Какова Покрова — такова и зима". И если в этот день холодно, то и зима такой будет. Присматривались к ветру: если он дует с юга, то зима будет тёплой, а если с запада — то снежной.

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