Реабилитация пиццы. Диетологи пришли к выводу, что она не вреднее хлопьев

Миллионы людей привыкли есть на завтрак что-то незамысловатое и лёгкое в приготовлении, например, хлопья из злаков, считая такую еду вполне здоровой. Newsweek объясняет, почему они заблуждаются

Диетолог Челси Амер утверждает, что привычные блюда, которые принято считать вредными, на деле оказываются намного полезнее, чем тарелка кукурузных хлопьев. "Возможно, вас это удивит, но средний кусочек пиццы имеет столько же калорий, сколько миска хлопьев, — говорит Амер. — При этом в пицце будет больше белка, чем в порции хлопьев, поэтому спустя несколько часов вы не ощутите чувство голода". К тому же в пицце меньше сахара, чем во многих злаках, так что она способна помочь при похудении.

Конечно, пишет Newsweek, многое зависит от вида злаков и пиццы. Отчёт американской корпорации по производству продуктов свидетельствует, что порция хлопьев Cinnamon Toast Crunch содержит 130 килокалорий, 3 грамма жиров и 9 граммов сахара. Это вполне приемлемые показатели, но ведь люди, говорится в отчёте, едят намного больше допустимого. Журнал The Daily Meal провёл собственный эксперимент и установил, что чем большую тарелку для хлопьев использует потребитель, тем больше он съедает, даже не задумываясь об этом. Те, кто пользовались тарелкой объёмом 350 мл, употребляли на 24–92% больше нормы, при выборе пол-литровой тарелки показатель на 43–114% превышал норму.

Есть пиццу на завтрак так же неразумно, как и хлопья. Через несколько часов вы снова захотите есть

Если к удвоенной порции злаков добавить ещё и молока, выйдет уже 350 килокалорий, 6 граммов жиров, 23 грамма сахара, 5,37 грамма белка и 4 грамма клетчатки.

В то же время, пишет Newsweek, большой кусок сырной пиццы содержит 290 килокалорий, 11 граммов жира, 13 граммов белка и 3 грамма клетчатки. Именно поэтому диетолог Челси Амер утверждает, что лучше есть пиццу, чем злаки. Такого же мнения придерживается и бариатрический диетолог Мелисса Рифкин. Правда, она задаётся вопросом, стоит ли вообще употреблять эти продукты. "Есть пиццу на завтрак так же неразумно, как и хлопья, — говорит Рифкин. — Это быстрые углеводы, которые не задерживаются надолго в нашем организме. Через несколько часов вы снова захотите есть".

По словам Рифкин, замороженные пирожки-полуфабрикаты — не намного лучше. Она проанализировала состав нескольких разных марок и пришла к выводу, что все они имели много сомнительных ингредиентов в дополнение к высокому содержанию жиров и калорий. Поэтому диетолог рекомендует есть на завтрак яичницу, овощи или кашу.

По материалам: Newsweek

Перевод Даниила Непочатова