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Главная » Стиль жизни » Сохраните лицо. 5 причин, по которым вы выглядите хуже, чем могли бы
Сохраните лицо. 5 причин, по которым вы выглядите хуже, чем могли бы
Фото: открытые источники

Сохраните лицо. 5 причин, по которым вы выглядите хуже, чем могли бы

Ошибки, которые портят наш внешний вид

Мария Бондарь - 04.02.18 4310
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Вроде бы всё делаешь правильно. Ешь здоровую пищу, занимаешься спортом, одеваешься по всем правилам, а отражение в зеркале не радует. Даже воскресным утром, когда никуда не спешишь, не устал и уже привёл себя в порядок. Даже праздничным вечером, когда собираешься на люди и, казалось бы, приложил усилия, чтобы именно сегодня выглядеть на все сто.

В чём причина? Годы? Это оправдание можно принимать только до тех пор, пока перед глазами нет человека твоего возраста или даже старше, который почему-то смотрится гораздо свежее. Генетика? Так ли уж плохи ваши гены? Демоны неудач часто прячутся в мелочах. Вещи, на которые мы не обращаем внимания или те, к которым настолько привыкли, что считаем чем-то само собой разумеющимся, неотъемлемой частью нашего образа жизни, могут оказаться мощнейшими разрушителями внешности, убийцами красоты лица, тела и причёски.

Недосыпание. Враг номер один. Главный катализатор процесса старения. Соавтор головных болей и нервных срывов. Предатель, ослабляющий иммунитет и открывающий ворота болезням. Для тех, кто всё ещё нуждается в дополнительных стимулах для того, чтобы заставить себя перейти на здоровый режим сна, добавим ещё пару фактов. Во-первых, недосыпание становится причиной изменений в динамике обмена веществ, поэтому мешает сбросить лишний вес даже при активных физических нагрузках. Во-вторых, становясь хроническим, оно разрушает эндокринную систему организма. В-третьих, неизменно расписывается на ваших лицах. Особенно ярко оно отмечается вокруг глаз и на лбу.

Недосыпание становится причиной изменений в динамике обмена веществ, поэтому мешает сбросить лишний вес даже при активных физических нагрузках

Одежда из синтетических тканей. Даже лучший в мире парикмахер не смог бы сделать так, чтобы наэлектризованные волосы выглядели красивыми и ухоженными. Дорогой шампунь и деревянные расчёски тоже не помогут. Посмотрим правде в глаза — мы же знаем, из-за чего накапливается это статическое электричество. Да-да, тот самый свитер, пуловер или платье, которое так удобно носить "на каждый день". Синтетические волокна делают ткань более прочной и долговечной. Благодаря синтетике ткань лучше сохраняет цвет, легче переносит стирку, да и стоит дешевле. Плюсов много, но минусы тоже есть, и их можно увидеть в зеркале.

Привычка запивать еду. Есть популярная шутка о том, что самый вредный в мире продукт — чай, потому что к нему всегда найдутся печенья, пирожные, конфеты или торт. Тот, кто не любит или по другим причинам не ест сладкое, может счесть, что ему-то чаёк не повредит. Ан нет, коварство этого продукта в том, что его обычно пьют после еды, а не до. Да что там чай — даже чистая негазированная минеральная вода отличного качества, поставленная на стол после того как вы уже приступили к еде, может оказаться врагом. Она "смывает" желудочный сок, необходимый для переваривания пиши. Она смешивается с непереваренными остатками и "утяжеляет" живот.

Игнорирование солнцезащитного крема. Какие ассоциации у большинства из нас вызывает словосочетание "солнцезащитный крем"? Лето, солнцепёк, скорее всего даже пляж. Вроде бы крем нужен чтобы не сгореть. Те, кто дальновиднее, понимают, что даже красивый загар, совсем не похожий на солнечный ожог, уходя, скорее всего, оставит после себя пигмент, к тому же он ворует необходимую вашей коже влагу и досрочно старит её. Плохо то, что обо всём этом вспоминают только в летние месяцы, в крайнем случае на майские выходные, собираясь на пикник. С зимним утром и сборами на работу солнцезащитный крем, как правило, не ассоциируется. Не наивно ли считать, что если солнце сейчас менее активно, оно вовсе не действует на вашу кожу?

Расслабление мышц лица. То, что мышцы нужно держать в тонусе, — не новость. Только все почему-то думают, что речь исключительно о мышцах тела. Как-нибудь, глядя в зеркало под вечер, с серьёзным выражением лица, обратите внимание на уголки губ и глаз. В юности они всегда были чуть приподняты, но неумолимая сила гравитации постоянно тянет нас вниз. Если заметили, что уголки постепенно опускаются, значит, мышцам лица требуется поддержка. Одним из лучших средств их стимулирования считается массаж. Запишитесь пока не поздно, и помните, что разовая процедура может дать только краткосрочный эффект, так что лучше пройти курс. К слову, мышцы лица, как и всякие другие мышцы, нужно не только массажировать, но и тренировать — улыбайтесь.

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