Шёпот и полотенца. 5 необычных способов расслабиться

Жизнь современного человека устроена парадоксально: мы стремимся больше зарабатывать и одновременно пытаемся избавиться от стресса и расслабиться. На релакс работает целая индустрия советов — одни рекомендуют не смотреть ленту новостей перед сном, другие советуют хобби и посещение психотерапевта.

Самые экзотические способы расслабиться практикуют поклонники АСМР. Эта аббревиатура расшифровывается как "автономная сенсорная меридиональная реакция" и обозначает приятное покалывание в затылке, от которого бегут мурашки по коже. От этого человек расслабляется, успокаивается и получает удовольствие. А чтобы вызвать реакцию, требуются определённые стимулы органов чувств — звуковые, зрительные и другие. Сообщество АСМР растёт и набирает популярность. В конце прошлого года прогремела сенсационная новость о видео со спинером, которое вошло в топ-7 роликов PornHub. Но в тот же список вошло и АСМР-видео, оно на пятом месте. А всё потому, что такие видео называют "массажем мозга" и "оргазмом в голове". Бонус этих практик в том, что можно быть как активным, так пассивным их участником, получая удовольствие и от самого занятия, и от просмотра того, как это делают другие люди.

Визуальный стимул: резать мыло. Фанаты АСМР применяют разные визуальные стимулы — включают и выключают свет, листают книги. А самой трендовой ныне практикой является разрезание мыла. Берёте кусок, нож или другой режущий инструмент и медленно отрезаете тонкие лепестки. На стандартное туалетное мыло обычно тратят 12 минут. Видео с этой практикой набирает сотни тысяч просмотров и особенно популярно в России.

Самые экзотические способы расслабиться практикуют поклонники АСМР

Звуковой стимул: слушать шёпот. Большая группа АСМР-сообщества — шептуны, люди, которые на камеру нашёптывают расслабляющий поток сознания и выкладывают это в YouTube. Особой популярностью пользуется канал Gentle Whispering, у которого миллион подписчиков, а некоторые видео посмотрели 19 млн человек. Секрет успеха даже не в самом тексте, а в правильном шёпоте, где особенно важна спокойная интонация, паузы между словами и чёткое их проговаривание. Кроме шёпота, ещё применяют такие стимулы, как постукивание по фактурным поверхностям, шуршание упаковкой или встряхивание коробок с чаем.

Тактильный стимул: мять желе. Популярной медитативной практикой стали манипуляции с желеобразными субстанциями — этому посвящено 6 млн видео в Instagram. Желе и другие "тянучки" медленно режут, тыкают в него пальцами, мнут, растягивают и придают разные формы. Не меньшей популярностью пользуются и видеоинструкции, как сделать такую "тянучку" в домашних условиях.

Стимул действия: расчёсывать волосы. Повторяемые монотонные действия укачивают, под них особенно хорошо засыпать, как говорят сторонники АСМР-практик. Это могут быть самые простые ритуалы, вроде расчёсывания волос, массажа головы или полировки мебели. Видео, как на протяжении 20–30 минут расчёсывают длинные волосы, а в перерывах постукивают по расчёске, собирают миллионы просмотров.

Когнитивный стимул: наблюдать за людьми. Действие АСМР-практик объясняют тем, что их участник или зритель переносит своё внимание с собственной персоны на нечто внешнее. И повторяемость, монотонность действий заставляет нас расслабиться. На этом же принципе строится техника наблюдения за окружающими: нужно просто наблюдать, ни слова не говоря и не вмешиваясь. Рекомендуется смотреть на рутинные, методичные занятия — к примеру, как повар готовит еду, художник рисует картину или человек просто складывает полотенца.