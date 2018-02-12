Полный вперёд. Как живут люди в морских круизах

О морских круизах сформировалось немало стереотипов. Одни думают, что там отдыхают исключительно состоятельные пенсионеры и на корабле скука смертная. В романтических комедиях показывают любовные приключения и страсти с кражами и драками. О том, какова реальная жизнь на корабле, рассказывает фотограф Анастасия Гудзь, которая выбрала круизный лайнер своим местом работы.

КТО ОНА Фотограф ПОЧЕМУ ОНА Два года работает в компании, организующей круизы по странам Латинской Америки и островам Карибского бассейна

Самые короткие круизы длятся два дня. Это рейс в никуда — корабль нигде не причаливает, один день в море и возвращается в домашний порт. Самые длинные круизы — кругосветные, они длятся месяцами. Мой самый длинный круиз занял десять дней, мы даже заходили в Панамский канал, а самый короткий — четыре дня. Чем длиннее круиз, тем меньше нагрузки на экипаж, проще общаться с гостями, есть время завязать с ними отношения.

Есть дни рейса с самой большой нагрузкой. Это первый день, когда пассажиры заходят на борт и ещё не ориентируются где поесть и где пописать. Следующий этап — так называемый "элегантный вечер", масштабная вечеринка с дресс-кодом, когда гости наконец сменяют шлёпанцы на лаковые туфли и тусуются по всему кораблю до утра. Также непростым является любой день, который лайнер проводит полностью в море. Немного расслабиться можно в порту. Чем короче круиз, тем меньше в нём портов, тем больше работы.

Круизный лайнер — это такая плавучая многооэтажка, где могут разместиться от двух до семи тысяч гостей. И еще полторы тысячи экипажа. Команда — это не только капитан и официанты. Корабль обслуживает себя сам, а значит, есть человек, который выполнит любую задачу — от настройки телевизоров до сортировки мусора. Ну и фотографы, конечно.

Кроме стандартных, есть ещё чартерные круизы. Кто угодно может арендовать корабль и установить на нём свою демократию. Например, можно наполнить судно по самые борта девчонками от пяти до двадцати пяти и превратить его в плавучее модельное агентство. Или привезти туда Coolio и организовать рэперский фестиваль. К некоторым чартерам нужно тщательно готовиться. Перед христианским чартером придётся занавесить полуобнажённые статуи. Афроамериканцев оскорбит даже банан, приближающийся чёрный тематический круиз обяжет убрать этот фрукт из рациона. Отдельные тренинги проводят перед круизами нудистов. Когда ты фотографируешь голого мужчину и он десять минут перекладывает свой член с ноги на ногу, выдержка и самообладание могут отказать.

Корабельный быт

Анастасия Гудзь: "Когда люди отказываются фотографироваться, я им говорю: "Нет фото — нет мороженого!" И они сразу соглашаются"

На мой контракт пришёлся ураган "Ирма". Если уж корабль попал в шторм, качает нешуточно. Опытные моряки будут складывать вещи на полу, чтобы не падали. Да что там вещи, ты сам можешь с кровати упасть. Мне в таком шторме не приходилось бывать. Мама волновалась, как я там, на Карибах, во время урагана. Но преимущество круизного лайнера в том, что он просто не выйдет из порта в шторм. По сути, это самое безопасное место.

Это должен был быть четырёхдневный круиз на Кубу, если бы не "Ирма". До последнего момента было непонятно, сможем ли мы зайти в порт Гаваны. Гости, которые только ради Кубы в круиз и отправились, стояли с вещами в лобби. Если бы объявили, что вместо Кубы мы плывём куда-нибудь в Мексику, корабль бы опустел. К счастью, погода позволила добраться до Кубы, а вот вернуться домой мы уже не смогли. Четырёхдневный круиз превратился в девятидневный. Причём большую часть времени нам пришлось провести в море, просто потому что все безопасные порты были перегружены кораблями. Представьте себе, каково это — развлекать толпу озверевших от волнения и личных неприятностей гостей. Ведь некоторым за это время ураган поломал не только планы, но и дома. Полагаю, мы справились, судя по количеству благодарных отзывов.

На корабле тошнит всех. Экипаж со временем привыкает, конечно, но никто не застрахован. Чем меньше судно, тем больше качает. Совет бывалой морячки: прекрасное средство от морской болезни — имбирь в любом виде, чай, эль или конфетки. Вкусно и без побочных эффектов в виде сонливости.

Как и в самолётах, для пассажиров лайнеров проводятся тренинги по безопасности. Это делается до отправки судна в плавание, тренинг длится около часа, и, скажем прямо, это не самая приятная часть вояжа. Гостей проведут по кораблю, покажут, куда бежать в случае чего, как надевать спасательный жилет и с какой стороны дуть в свисток. Конечно, во время тренинга нельзя пить пиво и пялиться в экран мобильного телефона. Это же целый час без алкоголя и развлечений! В общем, обязательно найдётся кто-нибудь, кто попытается спрятаться в душевой кабине (но их найдут). И всегда отыщется женщина, которая после учёта пассажиров укажет на свою подругу и заявит, что ей плохо или она хочет в туалет. Особенно сложно, когда это короткий круиз в Мексику, куда люди едут напиться текилы до беспамятства, чтобы очнуться через три дня к высадке с корабля.

Еда на корабле есть всегда. В любое время суток можно получить бесплатную пиццу или мороженое в любых количествах. Мы даже шутим на эту тему. Когда люди отказываются фотографироваться, я им говорю: "Нет фото — нет мороженого!" И они сразу соглашаются.

Для гостей есть ресторан с меню, а также работает буфет по принципу шведского стола — бери, сколько хочешь. Качество еды зависит от круизной компании или даже от конкретного корабля. Но лайнер — это не мишленовский ресторан. Отдельная история, сколько люди могут съесть бесплатной еды. Для экипажа питание отдельное. Сделать нас счастливыми стараются как могут, что тут скажешь. Но индусы и филиппинцы, которые в основном работают на камбузе, отлично разбираются в азиатской кухне, а вот с европейской едой испытывают явные трудности. Однажды я ела голубцы в их исполнении и больше это пробовать не хочу.



















Чем развлечься

На корабле для гостей — 33 удовольствия. Ночной клуб, живые шоу и музыка, ночной клуб, казино, караоке, дегустации — всё, что в голову придёт. Есть бассейны, сауны, СПА и спортзал, беспошлинный магазин. Всевозможные викторины, включая тематические, — про спорт, Майкла Джексона или фильмы 1980-х. Фотографы, опять-таки. Если во время фотосъёмки гость не смеётся, как ненормальный, значит, скорее всего, ты что-то делаешь не так.

Несомненным лидером среди развлечений является алкоголь. Казино идёт следом с небольшим отрывом. В тройке лидеров определённо присутствует секс, но мы эту услугу не предоставляем, тут уже как повезёт. Впрочем, картина может кардинально поменяться, если это не регулярный круиз, а чартерный или праздничный. Или просто необычное, редкое направление, скажем, Бермуды или Куба. У людей, отправляющихся в такой вояж, цели другие.

Чем дешевле круиз, тем проще и моложе публика. Тем больше они хотят вечеринок, выпить и поваляться у бассейна. Более длинные и дорогие круизы привлекают совсем других людей. Отдельная категория — "платиновые" и "бриллиантовые" туристы, со стажем 100–200 круизов. Этих людей ничем не удивить — они уже все ответы на викторины на память знают. К ним нужен другой подход, основанный на личных отношениях. Среди таких есть "знаменитости". Например, Херби. Мало кто знает его имя. Но каждый второй круиз мы обмениваемся замечаниями вроде "О, смешные штаны опять тут!". Такое прозвище Херби получил за свою коллекцию штанов с безумными принтами. Ну и каждый фотограф у нас знает Чарли. Эта дама известна не только своим мультибриллиантовым статусом в компании, но и нежной любовью к фотодепартаменту. Каждый раз она просит сняться со всей командой фотографов и обязательно при этом растрогается до слёз. Трудно сказать, что заставляет людей возвращаться на корабль, где уже всё — от плей-листа до креветок фри — должно надоесть до оскомины. Но, может, это совсем не недостаток, а достоинство.

Отношения длиной в круиз

Бывает так, что ты очень занята, тащишь тяжёлую вещь, а гость тебя останавливает с очень важным вопросом, например, с какой скоростью мы сейчас плывём. В любой момент могут спросить о чём угодно, и ты должен быть очень вежливым, взвешивать каждое слово. И стараться сдержать нервный тик.

Анастасия Гудзь: "Жалуются на всё — на еду, которую уже съели, на цвет полотенец, на то, что кто-то из обслуживающего персонала "закатил глаза", на отсутствие скидок, даже на плохую погоду и сильную качку"

Любую проблему американцы решают с помощью жалоб. За жалобы они могут получить скидки или даже бесплатный круиз. На что вы готовы ради денег? Американцы, например, готовы жить в сырой каюте. Есть такая схема — купить большие бутыли воды и устроить в номере потоп. Компании остаётся или переселить гостя, что не всегда возможно, или же выплатить большую компенсацию. Жалуются на всё — на еду, которую уже съели, на цвет полотенец, на то, что кто-то из обслуживающего персонала "закатил глаза", на отсутствие скидок, даже на плохую погоду и сильную качку. Есть даже профессиональные жалобщики. В их профайлах есть соответствующие комментарии, и когда такие заходят на круиз, нас об этом предупреждают. Что не очень помогает, потому что если человек поставил себе цель на что-нибудь пожаловаться, он это сделает, даже если всё идеально.

Униформа делает нас невидимыми. Часто прямо перед твоими глазами разворачивается скандал или семейная драма. На свидетеля из обслуживающего персонала мало кто реагирует, какая разница — стул или официантка. Помню, как одна девушка прямо передо мной рвала фотографии своей сестры и её бойфренда, потому что он изменил ей прямо вот тут на круизе, в эти четыре дня.

Иногда гости считают, что члены команды должны их развлекать и "романтически". Бывают неприличные предложения, жесты. Но на гостя тоже можно нажаловаться, и охрана примет меры.

Была одна пара среди гостей, немолодые уже, возраста моих родителей. Им так понравились мои фотографии, что это стало поводом для нашей дружбы. Вот она, сила искусства. Когда я списывалась с корабля, мы встретились, и они организовали для меня мини-отпуск. Мы съездили в маленький курортный городок, ели там устриц и гуляли по набережной. В море меркантильных, на всё жалующихся людей такие отношения — мой личный круизный лайнер.

Из-за моего образа жизни я растеряла почти всех друзей на родине. Зато у меня появилось немало друзей по всему миру, с которыми я хочу поддерживать отношения всю жизнь. Штаты, Мексика, Польша, Филиппины, Аргентина или Польша. И чтобы поехать на Бали, мне больше не нужна дорогая путёвка, потому что есть люди, которые меня там ждут.