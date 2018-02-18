Пропащий уик-энд. 5 причин, почему вы не чувствуете себя отдохнувшим после выходных

Хорошо бы иметь в запасе ещё один день между воскресеньем и понедельником. Ужасно несправедливо, что после весёлого расслабляющего уик-энда тут же начинается самый тяжёлый день недели. Теоретически к началу рабочих будней следовало бы как следует подготовиться, но кто, скажите, станет тратить на эту подготовку выходные, которые и так кажутся слишком короткими. За те два свободных дня, которых ждут всю неделю, многое хочется успеть. В итоге в понедельник выясняется, что за выходные мы скорее устали, чем отдохнули.

Если избежать нескольких весьма распространённых ошибок, пагубно сказывающихся на нашей продуктивности, есть шанс начать рабочую неделю отдохнувшим и полным сил. Устраните пять привычек, типичных для выходных дней, и будете чувствовать себя бодрячком всю неделю.

Поздний подъём

Если в будние дни, просыпаясь под ненавистный звон будильника, вы мечтаете о субботе, когда можно будет поспать подольше, знайте — это ловушка. Нам кажется, что позволяя себе более поздний подъём, чем обычно, мы восстанавливаем силы. Это особенно актуально наутро после того, как мы загулялись или засиделись за каким-нибудь занятием допоздна.

Дело в том, что на смещение времени подъёма наше тело реагирует приблизительно так же, как на смену часовых поясов, то есть переживает серьёзный стресс. Все системы организма автоматически начинают приспосабливаться к новому режиму. С понедельника им приходится заново адаптироваться к обычному рабочему расписанию.

Вечерние перекусы

Как приятно бывает похрустеть чем-нибудь вкусненьким во время просмотра интересного фильма воскресным вечером. Все, конечно, знают, что после этого объём талии может увеличиться, но допустим, что вы не склонны к полноте и вообще предпочитаете наименее вредную для фигуры пищу. Однако запретить себе есть на ночь стоит даже тем, кто не боится набрать лишний вес. Такие вольности значительно снижают качество сна. Вы закрываете глаза, но организм продолжает переваривать пищу, съеденную незадолго до отбоя. Не удивляйтесь потом, что проснулись уже уставшим.

Неменяющаяся картинка

Запретить себе есть на ночь стоит даже тем, кто не боится набрать лишний вес. Такие вольности значительно снижают качество сна

Инерция мышления — страшная вещь. Из-за неё в то самое время, когда следовало бы разгрузить психику, отдохнуть и набраться сил, мы упорно продолжаем думать о работе. Хуже того — переживаем типичные для рабочей недели психологические состояния. Выходит, что, даже не работая, мы не даём себе отдохнуть. Это ещё одна ловушка неправильных уик-эндов. Чтобы вырваться из неё, нужны "условные сигналы" об изменении ситуации, с их помощью будет гораздо проще переключиться.

Один из самых простых и убедительных способов "просигналить" собственной психике о том, что пришли выходные, — пойти туда, где вы не бываете в будние дни, картинка перед глазами должна измениться. Психологи рекомендуют в выходные избегать будничных маршрутов. Если в субботу или воскресенье вам всё же придётся пройтись по той же улице, по которой вы с понедельника по пятницу ходите из дома в офис, измените хоть что-нибудь. Можно, например, идти не по той стороне, которую обычно выбираете.

Знакомые всё лица

Дружить с коллегами приятно и выгодно. У таких отношений есть миллион преимуществ, а недостаток только один, но существенный — дружба обычно предполагает продолжение общения в нерабочее время, в том числе и совместное проведение уик-эндов. В итоге выходит, что в выходные и рабочие дни вас окружают одни и те же люди, а это не очень-то полезно для психики.

Неважно, насколько вы увлечены работой, неважно, что среди коллег вам может быть гораздо проще найти единомышленников. У вас непременно должны быть друзья или хотя бы приятели, с которыми вы совершенно не связаны в профессиональном смысле. Старайтесь почаще проводить с ними выходные и вскоре заметите, что психологический прессинг начала недели ослабевает.

Нехватка солнечного света

Большинству городских жителей приходится испытать на себе последствия нехватки солнечного света. Она особенно остро ощущается зимой, когда световой день короток, и в будни он по большей части занят работой. Серотонин — гормон, отвечающий за нашу активность, вырабатывается на свету. Нехватка света означает серотониновое голодание, как следствие — упадок сил и сонливость. Чтобы сгладить этот эффект, хотя бы в выходные нужно совершать долгие прогулки, желательно в начале светового дня. Если вы этого не делаете, не удивляйтесь тому, что накопленная за неделю усталость в уик-энды только усиливается.