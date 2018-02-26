В рамках недели моды в Милане, представители дома Dolce&Gabbana устроили необычное шоу.
Как сообщает Business Insider, на который ссылается мировые СМИ, вместо моделей на подиум с сумочками популярного бренда вылетели дроны.
Показ пришлось задержать на 45 минут, поскольку организаторы долго уговаривали всех собравшихся отключить гаджеты с Wi-Fi, которые могли помешать дронам.
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По замыслу авторов, украшения, закрепленные вверху дронов, должны были сделать их похожими на живых моделей.
Публика встретила необычное шоу с восторгом.