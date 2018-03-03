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Главная » Стиль жизни » Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года
Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года
Фото: pxhere.com

Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года

Вещи, которые захочется надеть, когда станет теплее

Галина Ковальчук - 03.03.18 2963
2020

У индустрии моды есть любопытное свойство: она движется по спирали. Дизайнеры регулярно обращаются к архивам и заимствуют идеи для новых коллекций из прошлых эпох. Однако это заимствование не является буквальным: с течением времени некоторые идеи и приёмы утрачивают актуальность и их заменяют чем-то новым. Так случилось с шубами, которые ныне шьют из экомеха, чтобы и в тренде быть, и защитникам животных под руку не попадаться.

"Из стилей прошлого мы берём не всё подряд, а только то, что нам подходит: из 1980-х заимствуем силуэты и цвет, но дешёвые пластиковые клипсы не носим, как это делали тогда", — рассказывает стилист Юлия Королева, которая по просьбе Фокуса составила модную "карту" этой весны. Её главными ориентирами и являются стили прошлого, креативно откорректированные XXI веком.

Стили сезона

В прошлом году произошло возвращение стиля 1980-х — яркого, роскошного и часто эпатажного. Эта тенденция продолжится и весной. "Слоган 1980-х — "власть, секс и деньги". В то время одежда была роскошной, дорогой и серьёзной, вспомним хотя бы Джанни Версаче с шёлковыми одеяниями и леопардовыми принтами", — говорит Юлия.

В противовес пафосу 1980-х выступает ещё один актуальный стиль — деконструктивизм, который начинался с японских дизайнеров 1970-х, таких как Рэй Кавакубо и Йоши Ямамото. Деконструкция подразумевает вольное обращение с кроем одежды, классические её примеры — это платья с одним рукавом, либо рукав пришит не к пройме, а к юбке. Когда японцы только начинали работать в этом стиле, он среди публики считался эксцентричным и был не очень популярен. Однако сейчас деконструктивизм является классикой моды, а мы стали гораздо раскрепощённее в средствах самовыражения.

Этой весной будут модными яркие цвета и их сочетания. На первый план выйдут лимонный, бирюза, синий, красный и глубокий коричневый

Формы сезона

И стиль 1980-х, и деконструктивизм отличаются тем, что одежда формирует силуэт человека, который отличается от телесного. По сути, эти стили создают объёмы с помощью разных приёмов кроя, это, к примеру, преувеличенные плечи или широкие брюки-бананы из 1980-х. "Талия остаётся на месте, она обозначена, но силуэт становится объёмным, почти пухлым", — делится Юлия Королева.

Цвета сезона

Этой весной будут модными яркие цвета и их сочетания. На первый план выйдут "кислотные" оттенки — лимонный, бирюза, синий, красный и глубокий коричневый. Не говоря уже о главном цвете этого года по версии Pantone — ультрафиолете. Главная особенность предстоящего весеннего сезона в том, что эти оттенки сочетаются между собой, образуя яркие пары. Стилист советует соединять лимонный или розовый с фиолетовым.

Вещь сезона

Юлия Королева советует присмотреться к практичным курткам на кулиске — паркам или укороченным. Это универсальная одежда, она одинаково хороша и в женском, и в мужском варианте. Это может быть куртка из жатой плащёвки, тканевая либо кожаная. Её можно сочетать с одеждой любого стиля, от спортивного до классики, и носить и в спортзал, и в офис.

Ещё одной вещью сезона станут брюки-бананы, широкие, с укороченными штанинами. Мода на них продержится в ближайшие год-два.

Мужским аксессуаром сезона станут яркие носки, которые должны выбиваться из общего стиля

Фактуры сезона

Богато декорированные фактуры становятся атрибутом не только раутов и премьер, но и повседневности. К примеру, юбка из пайеток и белая рубашка, по мнению Юлии Королевой, вполне может стать офисным гардеробом для представителей креативных профессий. Также будут популярны бахрома, металлизированные поверхности, мех и перья. В модные гардеробы возвращаются пластик и полиэтилен — прозрачные материалы, которые используют в пошиве плащей или сумок.

Принты сезона

В прошлом году самым популярным решением были моноблоки — одежду шили из одного или двух цветов. Но в этом сезоне помимо однотонных решений найдётся место и для принтов. Остаются в тренде классические полоска и клетка, при этом они могут сочетаться в одном образе. Кроме того, будут актуальными "бабушкины" цветочки, тропические принты с листьями экзотических растений, птицами, бабочками.

В 1960-е знаменитый модельер Ив-Сен Лоран создал культовое платье по мотивам полотен художника Пита Мондриана. Этой весной в моду вернутся "платья-картины" с принтами, почерпнутыми из живописи.

Аксессуар сезона

Этой весной самым интересным аксессуаром станут сумки в форме мешка, причём и большие "баулы", и маленькие. Самый экстремальный вариант такой сумки — авоська, с чехлом или без него.

Мужским аксессуаром сезона станут яркие носки, которые должны выбиваться из общего стиля. Признанным лидером шокирующих носков является премьер-министр Канады Джастин Трюдо, на него стоит равняться в поддержании этого тренда.

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