Без разницы. Низкоуглеводная и низкожировая диеты одинаково эффективны

Большинство людей, садясь на диету, считают лишь калории, не обращая внимания на то, что едят. Newsweek отмечает, что это в корне неправильный подход. Журналисты издания разобрались в том, к какому результату приводят две диеты: низкоуглеводная и низкожировая

Когда возникает желание сбросить вес, люди хотят знать только одну вещь: какая диета подходит лучше всего. Сейчас популярны низкоуглеводные диеты, такие как диета Аткинаса и Кето, но многих настораживает, что они подразумевают потребление большого количества жиров. Учёные успокаивают: низкоуглеводная и низкожировая диеты одинаково эффективно снижают вес, если употреблять правильный набор продуктов, пишет Newsweek.

Идентичные результаты

Последние исследования показывают, что на обезжиренной диете за год люди в среднем теряют 5,5 кг, на низкоуглеводной — 5,8 кг. Почему же в обоих случаях удаётся скинуть вес практически в одинаковых объёмах? Исследователи подчёркивают, что большую роль играет качество еды: ключевой ответ — меньшее потребление количества сахара, рафинированной муки, которых заменяют большим количеством овощей.

"Качество диеты важно как для контроля веса, так и для благополучия организма в будущем", — говорит диетолог Кристофер Гарднер из Стэнфорда. По его словам, снижение потребления жира вовсе не означает, что такая диета является хорошим выбором.

Единственная рекомендация исследователей — употреблять больше овощей и фруктов

Садясь на диету, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, стоит убедиться, что не возникает чувство голода, ведь в этом случае долго на диете не продержаться. Во-вторых, нужно следить за тем, какие продукты входят в рацион. Гарднер уверен, что люди чаще всего лишь считают калории и мало задумываются над тем, из каких продуктов они берутся. "Думаю, что нельзя просто советовать людям отказаться от 500 килокалорий, — говорит диетолог. — Это заставит их страдать. Необходимо рассказывать о том, что нужно есть больше овощей и продуктов, подверженных минимальной обработке, и сократить потребление добавленного сахара и очищенных зёрен".

Выбор — за пациентом

Питательные продукты хорошо насыщают организм, помогая людям на протяжении большего времени не хотеть есть и, следовательно, потреблять меньше калорий. К таким выводам Гарднер и его команда пришли, проведя клинические исследования с 600 взрослыми, страдающими от избыточного веса. Для исследования отбирали людей в возрасте 18—50 лет, группа состояла из равного количества мужчин и женщин. Дойти до конца эксперимента удалось 481 человеку, которым назначали либо обезжиренную, либо низкоуглеводную диету.

Чтобы определить, какую диету рекомендовать, учёные изучили ДНК подопытных. "Оперируя данными простого клинического теста, мы хотели узнать, устойчив человек к инсулину или нет. Исходя из этого мы давали рекомендации о том, следует есть больше или меньше углеводов", — говорит Гарднер.

Все показатели здоровья участников эксперимента контролировались на протяжении года, также регулярно измерялись параметры их тел. Команда исследователей хотела выяснить, быстрее ли теряют вес при следовании низкоуглеводной диете люди, в организме которых при потреблении углеводов вырабатывается больше инсулина. Гипотеза не подтвердилась: показатели были практически аналогичны тем, что фиксировались у тех, кто придерживался низкожировой диеты. Поэтому единственная рекомендация исследователей — употреблять больше овощей и фруктов, а какую диету выбрать — личное дело каждого.

По материалам: Newsweek

Перевод Даниила Непочатова