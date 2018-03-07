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Главная » Стиль жизни » Звёздный выход. Как украинские дизайнеры одевают голливудских знаменитостей
Звёздный выход. Как украинские дизайнеры одевают голливудских знаменитостей
Фото: из личных архивов

Звёздный выход. Как украинские дизайнеры одевают голливудских знаменитостей

Наряды звёзд на красных дорожках предназначены не только для фотографов глянцевых изданий, это ещё и канал продаж

Галина Ковальчук - 07.03.18 1298
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Отечественные модельеры активно осваивают мировые рынки. Участие в европейских и азиатских неделях моды, контракты с зарубежными байерами, закупщиками коллекций, — уже не диковинка, а реальность. И всё чаще знаменитости выходят на красные дорожки больших мероприятий в нарядах от украинских дизайнеров. Самая свежая сенсация — платье албанской певицы Блеоны Керети, в котором она появилась на оскаровской вечеринке VanityFair. Собственно, сенсаций две — албанка надела прозрачный наряд, украшенный кристаллами "Сваровски", практически на голое тело. Этим она вызвала массу возмущённых комментариев в соцсетях, вроде "ещё бы и трусы сняла". А вторая сенсация состоит в том, что это платье сшила дизайнер Эльвира Гасанова из Донецка, которая ныне живёт в Киеве. Фокус расспросил украинских дизайнеров о том, как их коллекции оказываются на виду у голливудских звёзд и что происходит после этого.

Из уст в уста

Для Эльвиры Гасановой, стоматолога по образованию, мода — это хобби, которое превратилось в работу. Она предпочитает общаться с миром через Instagram и работать на личных связях. Платье, которое окрестили "голым", она показала на Ukrainian Fashion Week, где во время дефиле его носила Алина Байкова, модель и подруга дизайнера. Видео с показа Алина разместила на своей странице в Instagram, там его и увидела Блеона Керети и написала уже Эльвире, с тем, чтобы одолжить платье на вечеринку. Через Алину платье передали в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес. "Я не знала, что Блеона выйдет на красную дорожку с голой грудью. Но меня это не смущает — албанка хороша собой, и у неё есть свои стилисты, которые посчитали правильным так надеть платье", — рассказывает Эльвира.

После вечеринки на инстаграм-странице Эльвиры Гасановой начался ажиотаж — видео с албанкой просмотрели 200 тыс. человек, общий охват составил полмиллиона пользователей. Это только один из аспектов успеха данного проекта. Эльвира Гасанова говорит, что кроме имиджевых бонусов есть и финансовые — так, она получила запросы от байеров из Албании, США, стран, с которыми ещё не работала.

Проторенным путем

Ещё один украинский "старожил" на красных дорожках — дизайнер из Львова Елена Даць. Платья OlenaDats’ в разное время носили актрисы Шэрон Стоун и Джессика Кларк, певица Скайлер Грей и другие знаменитости. Но Елена лично не общается со звёздами. "Я не изобретаю велосипед, а пользуюсь практикой, которую поддерживают мировые модные бренды", — говорит дизайнер. Технология состоит в сотрудничестве с зарубежными PR-агентствами, специализирующимися на моде. Они собирают коллекции самых интересных и красивых нарядов, которые затем предлагают звёздам на различные мероприятия. Обычно модельеры дают вещи безвозмездно — потом эти вложения окупаются новыми контрактами и продажами. Также работает участие в коммерческих выставках для байеров, которые устраивают в ключевых местах обитания знаменитостей. К примеру, платья Елены Даць выставляются на Fashion Forwards в Беверли-Хиллз, а также в шоуруме во время проведения Каннского фестиваля.

Как рассказывает Елена, платья с красных дорожек продаются лучше, чем другие вещи из той же коллекции. Причина этого — желание походить на кумира и иметь "вещь с историей", которая вдохновляет. Но на украинском рынке фактор зарубежных звёзд далеко не всегда срабатывает, так как многие из них нашим покупателям незнакомы. Поэтому Елена одевает отечественных знаменитостей, а в прошлом году открыла монобутик во Львове, чтобы быть ближе к родной аудитории.

И ещё три дизайнера, одежду которых носят знаменитости

Елена Рева

Бренд elenareva часто появляется в хрониках международных мероприятий. В одежде от киевского дизайнера выходили на красные дорожки певицы Николь Шерзингер и Кэрри Андервуд, актриса Дженнифер Моррисон, известная нам по сериалу "Доктор Хаус", и сценаристка Энн Хеч. Елена Рева показывает свои коллекции в Париже, Нью-Йорке и Дубае, активно работает с международной fashion-прессой.

Ksenia Schnaider

Дизайнер Ксения Марченко — представительница новой волны украинской моды, свой бренд позиционирует как "роскошный унисекс". Её аудитория отличается от традиционно гламурных завсегдатаев красных дорожек. Так, эпатажная певица Lady Gaga снялась на обложку своего сингла Dope в шляпе "Камуфляж" с сеткой, полностью или частично закрывающей лицо.

Марианна Сенчина

Чтобы понравиться знаменитости, вовсе необязательно быть маститым дизайнером с десятилетним опытом работы. К примеру, бренд Marianna Senchina выпустил первую коллекцию в 2016-м, а год назад в платье Марианны появилась певица Рианна, на мадридской презентации её косметического бренда. Дизайнеру написал стилист Рианны и запросил несколько нарядов, один из них звезда и выбрала.

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