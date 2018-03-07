Звёздный выход. Как украинские дизайнеры одевают голливудских знаменитостей

Отечественные модельеры активно осваивают мировые рынки. Участие в европейских и азиатских неделях моды, контракты с зарубежными байерами, закупщиками коллекций, — уже не диковинка, а реальность. И всё чаще знаменитости выходят на красные дорожки больших мероприятий в нарядах от украинских дизайнеров. Самая свежая сенсация — платье албанской певицы Блеоны Керети, в котором она появилась на оскаровской вечеринке VanityFair. Собственно, сенсаций две — албанка надела прозрачный наряд, украшенный кристаллами "Сваровски", практически на голое тело. Этим она вызвала массу возмущённых комментариев в соцсетях, вроде "ещё бы и трусы сняла". А вторая сенсация состоит в том, что это платье сшила дизайнер Эльвира Гасанова из Донецка, которая ныне живёт в Киеве. Фокус расспросил украинских дизайнеров о том, как их коллекции оказываются на виду у голливудских звёзд и что происходит после этого.

Из уст в уста

Для Эльвиры Гасановой, стоматолога по образованию, мода — это хобби, которое превратилось в работу. Она предпочитает общаться с миром через Instagram и работать на личных связях. Платье, которое окрестили "голым", она показала на Ukrainian Fashion Week, где во время дефиле его носила Алина Байкова, модель и подруга дизайнера. Видео с показа Алина разместила на своей странице в Instagram, там его и увидела Блеона Керети и написала уже Эльвире, с тем, чтобы одолжить платье на вечеринку. Через Алину платье передали в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес. "Я не знала, что Блеона выйдет на красную дорожку с голой грудью. Но меня это не смущает — албанка хороша собой, и у неё есть свои стилисты, которые посчитали правильным так надеть платье", — рассказывает Эльвира.

После вечеринки на инстаграм-странице Эльвиры Гасановой начался ажиотаж — видео с албанкой просмотрели 200 тыс. человек, общий охват составил полмиллиона пользователей. Это только один из аспектов успеха данного проекта. Эльвира Гасанова говорит, что кроме имиджевых бонусов есть и финансовые — так, она получила запросы от байеров из Албании, США, стран, с которыми ещё не работала.







Проторенным путем

Ещё один украинский "старожил" на красных дорожках — дизайнер из Львова Елена Даць. Платья OlenaDats’ в разное время носили актрисы Шэрон Стоун и Джессика Кларк, певица Скайлер Грей и другие знаменитости. Но Елена лично не общается со звёздами. "Я не изобретаю велосипед, а пользуюсь практикой, которую поддерживают мировые модные бренды", — говорит дизайнер. Технология состоит в сотрудничестве с зарубежными PR-агентствами, специализирующимися на моде. Они собирают коллекции самых интересных и красивых нарядов, которые затем предлагают звёздам на различные мероприятия. Обычно модельеры дают вещи безвозмездно — потом эти вложения окупаются новыми контрактами и продажами. Также работает участие в коммерческих выставках для байеров, которые устраивают в ключевых местах обитания знаменитостей. К примеру, платья Елены Даць выставляются на Fashion Forwards в Беверли-Хиллз, а также в шоуруме во время проведения Каннского фестиваля.

Как рассказывает Елена, платья с красных дорожек продаются лучше, чем другие вещи из той же коллекции. Причина этого — желание походить на кумира и иметь "вещь с историей", которая вдохновляет. Но на украинском рынке фактор зарубежных звёзд далеко не всегда срабатывает, так как многие из них нашим покупателям незнакомы. Поэтому Елена одевает отечественных знаменитостей, а в прошлом году открыла монобутик во Львове, чтобы быть ближе к родной аудитории.