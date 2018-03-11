Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других

Не за горами тот день, когда Forbes протрубит о первом долларовом триллионере. Большинство подумает, что такой человек безмерно талантлив, потому и стал богачом. Отнюдь. Очень важна удача. Technology review пишет о том, как, учитывая это, можно получить наибольшую отдачу от инвестиций

Богатство распределяется по схеме 80:20, где 20% людей владеет 80% всего мирового капитала, отмечает Technology review. Это не самое удивительное. В 2017 году восемь богатейших людей мира владели состоянием, эквивалентным заработку 3,8 млрд самых бедных на Земле.

Такое неравенство происходит во всех обществах. Однако распределение богатства поднимает вопрос о справедливости: почему так мало людей имеют так много?

Обычно ответ на этот вопрос звучит так: мы живём в условиях меритократии, при которых люди вознаграждаются за свои таланты, интеллект, усилия. Поэтому некоторые думают, что именно так и распределяется богатство: чем более талантлив, умён и настойчив человек, тем он богаче. Эта схема не работает, констатирует Technology review. Например, IQ человека в среднем равен 100, но нет людей, у которых коэффициент интеллекта выше на порядки. То же относится к усилиям, измеряемым часами работы. Некоторые люди проводят на работе всё своё время, другие работают меньше, однако никто не трудится в миллиард раз больше. Более того, как показывают исследования, богатые люди далеко не самые талантливые.

Так что же делает людей богатыми? Возможно, удача играет большую роль, чем другие факторы?

Модель человеческого таланта

Ответ находим в работе исследователя Алессандро Плучино и нескольких его коллег из Университета Катании в Италии, пишет Technology review. Учёные создали компьютерную модель человеческого таланта и изучили, как люди используют её в жизни. Симуляции точно воспроизводят распределение богатства в реальном мире, они позволили команде исследователей узнать, насколько важную роль в становлении богатства играет фортуна.

Модель Плучино проста. Она состоит из энного числа человек, каждый из которых обладает определённым уровнем таланта (умения, ум, способности и т. д.). Талант обычно у всех находится примерно на одном уровне: кто-то более талантлив, кто-то — менее, но колебания незначительные. Такой подход работает для любых характеристик человека, отмечает Technology review. Например, один выше, второй чуть-чуть ниже, невозможно встретить человека высотой с небоскрёб или размером с муравья.

Модель 40-летней жизни человека демонстрирует, что успешные люди очень удачливы

В модели Плучино жизнь каждого человека отображается в ретроспективе 40 лет. За это время с каждым случается достаточно много удачных событий, которые они могут использовать для увеличения своего богатства, приложив талант. В то же время каждый индивид подвержен влиянию неудач, которые уменьшают их благополучие. Эти события происходят случайным образом и не слишком зависят от человека.

Плучино, пишет Technology review, в своей компьютерной симуляции изучал характеристики наиболее успешных людей. Также он подсчитал распределение богатства. Когда исследователи оценивали состояние каждого индивида, они использовали соотношение, которое работает в реальном мире, — 80:20.

Никто бы не удивился, если бы 20% самых богатых оказались наиболее талантливыми, но это не так. "Если это не талант, то что? Наша симуляция чётко показывает, что здесь важнейшую роль играет удача, не более, — говорит Алессандро Плучино. — Модель 40-летней жизни человека демонстрирует, что успешные люди очень удачливы".

Всем поровну

Какая же стратегия для использования роли удачи в достижении успеха наиболее эффективна? Инвесторы всего мира заинтересованы в максимизации отдачи от вложений в науку. Недавно Европейский исследовательский совет инвестировал $1,7 млн в программу, цель которой — выяснить роль удачи в научных открытиях и определить, как это можно использовать для улучшения результатов финансирования, пишет Technology review.

Плучино и его команда исследуют этот вопрос, наблюдая за отдачей от вливаний в сектор науки и роли успеха в исследованиях. Для этого изучили три модели финансирования: деньги распределяют поровну между всеми учёными, сумму определяют случайным образом, и третий вариант — предпочтение отдают тем, кто был самым успешным в прошлом.

Оказалось, что наибольшая отдача от инвестиций возможна, когда финансирование распределятся поровну: в этих условиях учёные эффективнее всего могут воспользоваться неожиданными открытиями, которые они делают время от времени. К тому же стало очевидным, что если учёный в прошлом сделал важное открытие, это не означает, что он снова покажет выдающийся результат.

Аналогичный подход можно применить и для инвестиций в крупные и малые предприятия, стартапы, образование и прочее. Однако, констатирует Technology review, нельзя забывать о важном факторе: для достижения успеха необходимо много работать.

По материалам: Technology review

Перевод Даниила Непочатова