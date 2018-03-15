Никита Михалков попал в больницу

Известный российский режиссер Никита Михалков травмировался в Нижнем Новгороде.
Затем он попал в больницу, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он подскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич продолжит рабочую поездку и примет участие во всех запланированных встречах", - сообщили в пресс-службе режиссера.
Напомним, ранее лидер рок-группы "Аквариум" музыкант Борис Гребенщиков перенес все ближайшие концерты на лето из-за того, что попал в реанимацию.