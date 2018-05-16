Трамп придумал собственный бургер, чтобы похудеть

Президент США Дональд Трамп, известный как большой любитель McDonald's, придумал собственную диету. Он начал заказывать бургеры с половиной булочки.

Об этом сообщает The Independent.

Юрист президента Руди Джулиани (Rudy Giuliani) рассказал журналистам, что когда он обедал с Трампом в гольф-клубе, тот заказал бургер с прожаркой котлеты well-done и с половиной булки. В то время как сам Джулиани лакомился легким салатом Кобба.

По словам диетолога Николы Ладлэм-Рэйн такой выбор блюда нельзя назвать здоровым. Но, по ее мнению, Трамп таким образом пытается сократить потребление калорий и углеводов.

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Напомним, в марте Дональд Трамп вынужденно отказался от бургеров из-за диеты. Главный врач Белого дома предупредил президента о начале ожирения и угрозе диабета.