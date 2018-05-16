Заключенный в британской тюрьме похвастался роскошным содержанием

Заключенный одной из британских тюрем Юсуф Адемола вышел в прямой эфир в Instagram, где показал свои шикарные условия содержания.

27-летний заключенный снимал видео на незаконно пронесенный на территорию тюрьмы мобильный телефон, передает Лента.ру.

Он связался с блогером Алией Марией Би, которая и вывела его в прямой эфир.

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Стрим длился 17 минут и собрал более 700 зрителей. За это время Адемола успел неоднократно похвастаться своей жизнью за решеткой: он показал свои дизайнерские часы, золотые украшения и даже игровую приставку PlayStation, которые ему позволяют хранить непосредственно в камере. Со слов Би, камера Адемолы выглядела существенно больше, чем комнаты в стандартных общежитиях.

Пресс-секретарь тюрьмы HMP Pentonville заявил, что любой, нарушающий тюремные правила, дольше находится за решеткой. Но Адемола был так счастлив попасть в тюрьму, что, похоже, его такое наказание только порадует. По словам родственников парня, он ненавидел жизнь на свободе.

Напомним, экс-президента Бразилии заключили в тюрьму. Площадь его камеры составляет 15 кв. метров, в ней имеются кровать, стол, стулья и ванная