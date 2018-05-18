Любимый певец Путина залечивает сломанные ребра

Российский певец Григорий Лепс, которого называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина, госпитализирован с переломами ребер.
Об этом сообщает Telegram-канал "112".
"Упал, сломал несколько ребер. Вот вам и "рюмка водки на столе"", - говорится в сообщении.
Представительница Лепса Наталья Мостакова подтвердила телеканалу РЕН ТВ, что музыкант находится в больнице, однако не стала называть причину госпитализации. Она заверила, что исполнитель скоро будет выписан.
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Напомним, победителя песенного конкурса "Евровидение -2017" португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по трансплантации сердца. 11 января музыканта выписали из больницы после успешной операции.