Любимый певец Путина залечивает сломанные ребра

Музыкант упал и получил несколько переломов

Российский певец Григорий Лепс, которого называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина, госпитализирован с переломами ребер.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

"Упал, сломал несколько ребер. Вот вам и "рюмка водки на столе"", - говорится в сообщении.

Представительница Лепса Наталья Мостакова подтвердила телеканалу РЕН ТВ, что музыкант находится в больнице, однако не стала называть причину госпитализации. Она заверила, что исполнитель скоро будет выписан.

Напомним, победителя песенного конкурса "Евровидение -2017" португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по трансплантации сердца. 11 января музыканта выписали из больницы после успешной операции.