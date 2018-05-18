Пятый ребенок в 60: Алек Болдуин снова стал отцом

У актера и его 34-летней супруги родился сын

Американский актер, кинорежиссер, обладатель премий Золотой глобус и Эмми Алек Болдуин стал отцом в пятый раз.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга актера Хилария.

"Он здесь! Он великолепен!"- написала она, прикрепив фотографию с супругом и новорожденным ребенком.

Пятым ребенком Болдуина стал мальчик. Кроме того, у него есть взрослая дочь Айрленд Элиси от первого брака с актрисой Ким Бейсингер, Кармен Габриэла, Рафаэль Томаси и Леонсито - от жены Хиларии.

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Напомним, 54-летний Алек Болдуин и 28-летняя инструктор по йоге Хилария Томас начали встречаться в 2011 году. А в 2012-м пара поженилась. За 6 лет Хилария успела родить четверых детей. Сейчас многодетной матери 34 года, а еще более многодетному Болдуину - 60.

Для Алека Болдуина это второй брак. Ранее он был женат на голливудской актрисе Ким Бейсингер, однако в 2002 году этот брак распался.