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Главная » Стиль жизни » Семья Трампов объявила о свадебном подарке для принца Гарри и Меган Маркл
Семья Трампов объявила о свадебном подарке для принца Гарри и Меган Маркл
Фото с сайта BBC.com
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Семья Трампов объявила о свадебном подарке для принца Гарри и Меган Маркл

Президентская чета намерена сделать пожертвование

20.05.18 160
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания объявили, какой именно подарок намерены сделать принцу Гарри и Меган Маркл в честь свадьбы.

Как сообщили в Белогм доме, президентская чета пожертвует не названную сумму на благотворительность, передает Голос Америки.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп сделают пожертвование в пользу одной из семи благотворительных организаций, которые выбрала королевская чата", - сообщила сотрудница пресс-службы администрации США Линдси Уолтерс.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл накануне свадьбы призвали всех желающих поздравить их пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки. Об этом говорится в сообщении на сайте королевской семьи.

"Пара лично выбрала семь благотворительных организаций, которые предоставляют помощь в различных сферах, включая социальные изменения общества, поддержку прав женщин, охрану природы, помощь бездомным, ветеранам вооруженных сил и страдающим от вируса иммунодефицита", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Какой именно организации намерены перевести деньги Дональд и Мелания Трамп, не сообщается.

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