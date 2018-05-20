В новом сериале Netflix Дженнифер Энистон сыграет президента США нетрадиционной ориентации

Американская актриса Дженнифер Энистон снимется в одной из главных ролей в новом сериале Netflix "Первые леди". Она сыграет первую в истории США женщину-президента.

Об этом сообщает versiya.info.

Сериал снимается в жанре политической комедии. В центре событий будут находиться первая женщина-президент США Беверли Николсон и ее жена Кейси.

Создатели сериала хотят показать, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина. Сценарий к сериалу "Первые леди" написали Тиг Нотаро и Стефании Аллин, которые также являются семейной парой. Тиг Нотаро, к тому же, сыграет жену президента.

Напомним, компания Fox не будет снимать 12-й эпизод фантастического сериала "Секретные материалы". Известно, что 11-й сезон данного сериала, выпущенный в 2018 году, является последним. После съемок актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента Скалли, заявила о своем уходе из проекта.