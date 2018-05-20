Котик опередил Путина: для рекламы Крымского моста используют усатую морду

Первым, кто прошелся по Крымскому мосту, был вовсе не Путин

Рекламой Крымского моста в интернете занимается кот. Фотогеничного рыжего котика используют как лицо стройки.

Как пишет Independent, кот Мостик стал первым, кто пробежался по мосту еще до официального открытия.

У кота есть свой профиль в Instagram с более чем 38 тысячами подписчиков.

Считается, что фото котиков - самые популярные в сети. А потому для создания положительного образа для скандального проекта нет ничего лучше кота.

"Первым пробежал 19 километров. Все готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?", - такое сообщение появилось на кошачей странице в Instagram.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

Американский журналист Том Роган в своей статье предложил нанести авиаудар по Крымскому мосту. После чего в РФ обвинили его в призывах к терроризму и возбудили уголовное дело.