Британская певица Дуа Липа перед выступлением на НСК "Олимпийский" провела на стадионе маленькую фотосессию.
Дуа Липа прилетела в Киев заранее и уже успела посмотреть город и посетить стадион.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
На первых фото со стадиона НСК "Олимпийский" певица позирует на поле и на трибунах.
Справка
Dua Lipa - британская исполнительница косовского происхождения. Первый контракт певица подписала в 2015 году со звукозаписывающей студией Warner Bros. Records. 2 июня 2017 года состоялась премьера ее дебютного альбома.
Одним из самых известных синглов певицы является песня "New Rules".
Напомним, в центре украинской столице установили большой кубок к финалу Лиги чемпионов. Серебристый кубок установили на постаменте посреди Софийской площади.