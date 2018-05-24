В это время на площадке под домом находились дети

В Киеве из окна многоэтажки один за другим прыгнули три человека. Они оказались парашютистами-экстремалами.

Об этом на своей странице в Facebook написал житель Позняков Pavel Zhilcov.

По словам автора поста, он просто пил кофе на детской площадке, когда люди начали прыгать из окна. Снять на видео удалось только первый, самый неудачный прыжок. Мужчина с парашютом летел слишком быстро и едва не врезался в стену.

Реакция пользователей соцсети на происшествие оказалась разнообразной. Шутили о неработающем лифте и несвоевременном возвращении мужа из командировки. Нашлись и сторонники полного запрета таких прыжков в черте города и там, где гуляют дети.

Такой вид спорта называется бейсджампингом. Из-за высокой травматичности он относится к крайне экстремальным. Минимальная высота для прыжка с таким парашютом составляет 100-150 метров. Киевские парашютисты прыгнули максимум с 85 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французские экстремалы спрыгнули с горы и залетели в самолет

Напомним, смертельное столкновение парашютисток в Мексике попало на видео. Одна из девушек упала на землю и погибла, вторая отделалась испугом и травмами.