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Главная » Стиль жизни » Видео Кошка прокатилась на крыше авто на скорости 100 км/час

Видео Кошка прокатилась на крыше авто на скорости 100 км/час

<span class="label red">Видео</span> Кошка прокатилась на крыше авто на скорости 100 км/час
Фото: Скриншот

Свидетели пытались привлечь внимание водителя автомобиля

24.05.18 69
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В США сняли на видеокамеру кошку, которая случайно оказалась на крыше машины, едущей со скоростью 100 км/час. Об этом пишет издание The New York Post.

Ролик сняла американка Ронда Рэнкин, которая ехала в соседнем автомобиле с дочерью.

"Моя дочь сказала, что на крыше соседней машины сидит кошка. Я подумала, что ей показалось и это енот, но это действительно была кошка. Она выглядела испуганной и не понимала, что происходит", - отметила женщина.



В итоге они принялись записывать видео, пытаясь привлечь внимание водителя автомобиля.

"Мы крикнули: у вас кошка на крыше. Как только женщина за рулем это услышала, она очень удивилась и немедленно снизила скорость", - добавила Рэнкин.

Отметим, ранее в Минске журналисты обнаружили кота, играющего шансон в одном из подземных переходов города.

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