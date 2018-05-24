В США сняли на видеокамеру кошку, которая случайно оказалась на крыше машины, едущей со скоростью 100 км/час. Об этом пишет издание The New York Post.



Ролик сняла американка Ронда Рэнкин, которая ехала в соседнем автомобиле с дочерью.

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"Моя дочь сказала, что на крыше соседней машины сидит кошка. Я подумала, что ей показалось и это енот, но это действительно была кошка. Она выглядела испуганной и не понимала, что происходит", - отметила женщина.





В итоге они принялись записывать видео, пытаясь привлечь внимание водителя автомобиля.



"Мы крикнули: у вас кошка на крыше. Как только женщина за рулем это услышала, она очень удивилась и немедленно снизила скорость", - добавила Рэнкин.

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