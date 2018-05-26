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Главная » Стиль жизни » Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба
Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба
Фото: pxhere.com

Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Если обнаружите в своём летнем гардеробе что-нибудь из нижеследующего списка, безжалостно выбрасывайте эту вещь. Вы ведь не хотите жалко выглядеть?

Мария Бондарь - 26.05.18 1896
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Как правило, эти предметы гардероба лежат на самом видном месте, потому что вы надеваете их особенно часто, хотя, вполне возможно, и отдаёте себе отчёт в том, что они вас не украшают. Впрочем, нет, будем честными, они не просто не украшают, а придают вам совершенно жалкий вид. И, тем не менее, какая-то магическая сила заставляет вас облачаться в них снова и снова. Сейчас мы попытаемся развеять эти чары.

Любимые сандалии

Те самые исключительно удобные "тапки", которые ездят с вами в отпуск, на пикники и прочие развлекательные мероприятия уже много лет. Вы, конечно, разносили их, как только могли. Проблема в том, что сила гравитации, вес вашего тела и форма ноги сказываются не только на податливости материала, но и на внешнем виде обуви, а подкупающее удобство подчас заставляет нас закрыть на это глаза. Тот редкий случай, когда одну и ту же ошибку частенько совершают и мужчины, и женщины. 

Шорты с глубокими карманами

Футболка с корпоративным логотипом выглядит круто только в том случае, если вы собственник или хотя бы наёмный топ-менеджер компании, которую она рекламирует

Этой напасти подвержены в основном представители сильного пола. У них всегда есть что-нибудь такое, что просто необходимо положить во вместительный застёгивающийся карман. Лучше найдите другой способ хранения своих ценностей. Шорты с глубокими карманами — уникальная форма одежды, неизбежно уродующая любую фигуру. Представьте себя с укороченными ногами, увеличенными бёдрами и непропорционально короткими икрами. Именно так вы выглядите в этих шортах.

Футболка с рекламным логотипом

Все мы время от времени попадаем под раздачу какой-нибудь брендированной сувенирной продукции. Это не повод становиться живым рекламным щитом. Футболка с корпоративным логотипом выглядит круто только в том случае, если вы собственник или хотя бы наёмный топ-менеджер компании, которую она рекламирует. Для того, кто получил брендированную футболку в качестве подарка на какой-нибудь презентации или семинаре, она должна быть не одеждой, а сувениром. А это значит, что выходить в ней на люди — дурной тон. 

Трикотаж с катышками

Возможно, добрый человек, продававший в метро чудо-машинку для снятия катышков, и обещал, что "побритая" ею вещь будет выглядеть как новая. Но мы бы не советовала верить ему на слово. Равно как и выходить в свет в видавшем виды трикотаже, поверхность которого уже успела измениться под действием силы трения. Даже качественную и любимую одежду, на которой видны эти явные следы износа, лучше не спасать, а "отпустить".

Синтетическая футболка

Скорее всего, она выглядит как новая, ведь синтетические материалы прочны и долговечны. Сшитые из них вещи сохраняют цвет и форму после множества стирок. Всё бы хорошо, если бы не "парниковый эффект", который она создаёт для вашей кожи в жаркие летние дни и статическое электричество, которое она накапливает. Возможные последствия — сыпь, раздражение кожи и усиленное потоотделение. В такой одежде вам будет гораздо тяжелее переносить жару.

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