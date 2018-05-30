В погоне за успехом. Зачем предприниматели и политики меняют лакированные туфли на беговые кроссовки

Фокус спросил нескольких бизнесменов и политиков о том, как люди приходят в спорт, какие преимущества им даёт это увлечение и есть ли связь между бегом и успешностью

"Бизнесмену нужно время для медитации, когда можно оторваться от рутины, найти идею или решение, которое никогда не придёт в голову в кабинете" — так своё увлечение бегом объясняет президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, который в прошлом году пробежал 87-километровый ультрамарафон. Начав бегать в 48 лет, известный экономист добился внушительных результатов, успешно финишировал на Римском, Парижском, Амстердамском и Нью-йоркском марафонах.

Предприниматели и политики всё чаще меняют лакированные туфли на беговые кроссовки. Фокус спросил нескольких из них о том, как люди приходят в спорт, какие преимущества им даёт это увлечение и есть ли связь между бегом и успешностью.

"Моё преимущество — самодисциплина"

"Между бегом и успехом нет никакой связи. Я вот не бегаю, не прыгаю, но при этом довольно успешен", — заявляет Фокусу мужчина в дорогом синем костюме, который владеет тремя фирмами. Разговор происходит во время закрытой вечеринки в Young Business Club. Это клуб молодых, в меру богатых и довольно амбициозных предпринимателей. В него входят 312 украинских бизнесменов в возрасте до 35 лет с минимальным доходом $4 тыс. в месяц. Совокупный оборот их компаний составляет более 7 млрд грн.

Однако вскоре выясняется, что наш собеседник не в тренде: 8 из 10 опрошенных бизнесменов занимаются бегом.

"Лучшие идеи приходят мне в голову во время пробежки", — говорит основатель клуба Андрей Остапчук. В его жизни два серьёзных увлечения — бизнес и бег. День нашего интервью стал 1031-м в его карьере бегуна. Андрей вошёл в Книгу рекордов Украины как первый человек в стране, который бегал тысячу дней подряд, ежедневно фиксируя процесс в специальном приложении и на своей страничке в Facebook: "Я бегал ночью в Рио-де-Жанейро и видел, как грабят магазин, в Дели за мной гнались собаки, в Гонконге во время пробежки тайфун срывал кондиционеры, но я не мог не бежать".

Остапчук признаётся, что часто переносит на бизнес привычку продолжать движение, несмотря ни на что. Он начал бегать на спор ещё до того, как создал YBC. Уже потом, организовав клуб для молодых предпринимателей, стал продвигать спорт и среди них, снимая и выставляя на своём YouTube-канале влоги с пробежек по городам всего мира. Это дало результат: многие "клубные братья" последовали его примеру.

"Я бегал ночью в Рио-де-Жанейро и видел, как грабят магазин, в Дели за мной гнались собаки, в Гонконге во время пробежки тайфун срывал кондиционеры, но я не мог не бежать"

"Я создал для себя историю, которую назвал "Никогда не бегай в одиночку". Когда мне надо о чём-то договориться, я предлагаю человеку встретиться в 6 утра и вместе побегать. Многие бизнесмены соглашаются, это невероятно эффективно. Мы встречаемся в Киеве, у Золотых Ворот, бежим на Софийскую площадь, спускаемся по Андреевскому спуску на Контрактовую, оттуда — на Почтовую площадь, смотрим на восход солнца, идём пить кофе и общаемся на нужную тему", — делится Андрей.

В беговых клубах появляется возможность познакомиться с десятками интересных людей, с которыми можно создать новые бизнес-проекты. Речь не только об Украине. Остапчук бегал в компании бизнесменов в Риме, Праге, Лондоне. Результатом одной такой пробежки вскоре станет открытие в Великобритании филиала YBC.

Молодой человек уверен, что люди, достигшие успеха в спорте, чаще достигают его и в бизнесе. "Знаете, что главное в жизни? Чтобы что-то получилось. В мире куча талантливых неудачников. Моё преимущество перед теми, кто не бегает, — феноменальная самодисциплина. От людей, которые не преуспели, меня отличает не талант, а умение каждый день идти вперёд маленькими шагами. Иногда я ненавижу бег, но продолжаю бегать, потому что уже не могу остановиться", — говорит Андрей и признаётся, что планирует заниматься спортом до конца жизни.

"Не бывает неуспешных бегунов"

Игорь Кретов в прошлом — успешный маркетолог мужских luxury-брендов. Сейчас это человек, чьё имя знакомо каждому, кто хоть мало-мальски связан с бегом, организатор самого большого бегового клуба в Украине TOP RUNNERS и один из тех людей, кто вывел этот вид спорта в разряд популярных.

Игорь начал бегать в 2013 году, после того как перенёс тяжёлую операцию. Тогда он пообещал себе, что, если выздоровеет, займётся спортом. Слово сдержал. Его пример заинтересовал журналистов, они написали о нём статью, после выхода которой Кретова уволили, сказав, что он слишком много внимания уделяет спорту. Игорь не расстроился, нашёл пятерых единомышленников и открыл беговой клуб, инвестиции в который составили более 5 млн грн. За минувшие три года вложения не окупились, однако уже в 2019-м партнёры планируют получить прибыль. Компания работает по четырём направлениям: беговой клуб, организация соревнований, сдача в аренду системы спортивного хронометража, которая позволяет автоматически считывать корректный результат марафонца, и сайт-реестр спортивных мероприятий, им могут воспользоваться любые беговые сообщества.

"Секрет спорта кроется в том, что не бывает депрессивных спортсменов. Когда человека бегает, в нём происходят изменения, меняется работа мозга, вырабатывается серотонин, повышается работоспособность. Когда мне хотелось решить какую-то проблему, я бегал по набережной, и через два часа приходило решение. Это чистая химия. Поэтому все бегуны счастливые, а когда человек счастлив, он успешен", — делится наблюдениями Игорь Кретов.

СЧАСТЛИВЫЙ БЕГУН. Игорь Кретов уверяет, что за все годы не встретил ни одного несчастного бегуна

По его мнению, одно из главных преимуществ бега — в его демократичности: рядом с тобой может бежать миллионер, студент, певец или пенсионер, при этом все равны. "Спорт выравнивает. Кем бы ты ни был, все потеют одинаково. На трассе все друг за друга одинаково переживают: что депутат за тебя, что ты за депутата. Это искренние и нормальные отношения, которые сближают людей, — уверяет Игорь. — Знакомства в закрытых заведениях теряют свой формат. Ну со сколькими людьми ты там познакомишься? А когда принимаешь участие в соревнованиях, можешь познакомиться со значительно большим количеством людей и наработать нормальные бизнес-контакты".

"Бег — это громоотвод"

Депутат Николаевского областного совета от партии "Відродження" Владислав Невесёлый пошёл дальше: занялся триатлоном. Он участник двух дистанций Ironman — соревнований, во время которых спортсмены со всего мира должны проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 80 км, пробежать 42-километровый марафон, и всё это без остановки.

В политику он буквально "прибежал". Несколько лет назад, будучи руководителем банка, Невесёлый поймал себя на мысли, что, несмотря на молодой возраст, постоянно чувствовал усталость. Набранный вес и раздражительность тоже не вдохновляли. Решив изменить ситуацию, Владислав начал бегать. "Бег стал своеобразным громоотводом, он полностью меня изменил. Я начал по-другому смотреть на многие вещи, усиленно занялся английским, начал читать книги, чего раньше не делал, бросил пить и курить", — делится воспоминаниями депутат.

Помимо бега, он плавал и ездил на велосипеде. Затем увидел в Facebook рекламу соревнований Ironman, решил попробовать свои силы, так и попал в команду Даниила Сапунова. Влади­слав тренировался в Вознесенске, тренер консультировал его удалённо, отсматривая видео с тренировок. "Никто не верил, что у меня получится. А я на протяжении полутора лет каждый день в пять утра ходил в бассейн, ездил на велосипеде и бегал. Когда я пробежал свой первый Ironman, на финише заплакал, поняв, что пришёл к цели", — говорит Невесёлый.

Бег, который начинался как хобби, поменял жизнь Владислава. Он уволился из банка, начал уделять больше времени социальным проектам, стал помогать молодёжи в продвижении перспективных идей, вкладывался в стартапы, параллельно консультируя бизнес, затем занялся политикой.

БЕГУЩИЙ ДЕПУТАТ. Владислав Невесёлый проплыл 3,8 км, проехал на велосипеде 80 км и пробежал марафон без остановок

Будучи политиком и бизнесменом, Невесёлый уверен, что спорт помогает пережить многие ошибки: "Триатлон воспитывает характер, ты легче переносишь многие болезненные моменты. Когда у меня украли контейнер из Китая, благодаря спорту я стойко пережил неудачу". К тому же бег познакомил его со многими известными людьми. К примеру, с гендиректором инвестиционной компании Dragon Capital Томашем Фиалой он проходил Ironman в Барселоне. "Раньше вопросы решались за бутылкой водки, сегодня всё по-другому. В командах по триатлону, по бегу можно встретить людей очень высокого уровня, здесь есть доступ к людям, с которыми в обычной жизни довольно сложно встретиться", — говорит Владислав.

Он отмечает, что благодаря занятиям спортом стал гораздо энергичнее и, соответственно, трудоспособнее и эффективнее. Более того, спорт прививает желание добиваться большего. Сейчас Невесёлый планирует пройти двойной Ironman — ультратриатлон, в котором необходимо 8 км проплыть, 360 км проехать на велосипеде и 84 км пробежать. И это только начало.