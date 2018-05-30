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Главная » Стиль жизни » Читай и богатей. Какие книги советуют лучшие топ-менеджеры Украины
Читай и богатей. Какие книги советуют лучшие топ-менеджеры Украины
Фото: pxhere.com

Читай и богатей. Какие книги советуют лучшие топ-менеджеры Украины

По просьбе Фокуса успешные руководители рекомендуют книги, помогающие достигать большего

Виктория Полиненко - 30.05.18 70
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Спенсер Джонсон "Кто забрал мой сыр?"

Кто рекомендует: Ансгар Борнеманн, СЕО Nestlé Украина.

Автор: врач, изобретатель, бизнес-консультант Спенсер Джонсон обладал отличным чувством юмора. Доказательство — в его бестселлере о мышах и людях.

Содержание: если краткость — сестра таланта, то автор этой притчи настоящий гений. В условном Лабиринте за вкусным продуктом охотится пара грызунов и маленьких человечков. У каждого дуэта свои методы получения желаемого, способы распоряжаться добычей и намерения. Но что делать, когда источник иссяк? Писатель моделирует ситуацию с резким изменением условий и показывает, что выживают не сильнейшие особи, а перестраивающиеся на ходу. Они зорко следят за своим сыром (подразумевается что угодно: богатство, динамичная карьера, власть, здоровье, гармония) и пресекают любые попытки увести его из-под носа. Их фраза-табу — "У нас так принято".

Питер Тиль "От нуля к единице"

Кто рекомендует:  Юрий Антонюк, глава компании "ЕРАМ Украина".

Автор: сооснователь платёжной системы PayPal, эксцентричный миллиардер Питер Тиль, которого называют "бизнес-ангелом". Он умеет вкладывать деньги и учит других грамотно привлекать инвестиции.

Содержание: Тиль выделяется даже на фоне коллег из Кремниевой долины, а это ой как непросто. Когда все говорят, что технологии бурно развиваются, предприниматель, заработавший состояние на громких стартапах, утверждает обратное. Когда все молятся на высшее образование, он велит покинуть аудиторию. Когда все ориентируются на удачные образцы, он борется с атаками клонов. В его книге есть история и теория создания прибыльных компаний, однако суть её гораздо глубже. Американец на пальцах объясняет приоритет наших дней: необходимость производства чего-то уникального, что не повторить. Лишь у таких идей есть будущее.

Эдмунд Хиллари "Ничем не рискуя, нельзя победить"

Кто рекомендует:  Игорь Кушнир, президент ЧАО ХК "Киевгорстрой".

Автор: альпинист, филантроп, писатель Эдмунд Хиллари первым покорил высшую точку Земли – Эверест, несмотря на физический спад после ранения в одном из боёв во время Второй мировой войны.

Содержание: автобиография исследователя, предпочитавшего движение вверх. Дебютное восхождение новозеландец совершил ещё в ранней юности. Благодаря интенсивным тренировкам научился подниматься и в команде, и в одиночку. Чем старше становился, тем дальше отодвигал планку достижений. Среди самых знаменитых и неоднозначных его побед — трансатлантическая экспедиция на гусеничных вездеходах через всю Антарктику, считающаяся последним великим путешествием в истории. В книге много любопытного также о частной и общественной жизни сэра Хиллари, который подчёркивает: настойчивостью можно горы свернуть, было бы желание. 

Донна Тартт "Щегол"

Кто рекомендует:  Андрей Пышный, глава правления Ощадбанка.

Автор: Донна Тартт никуда не спешит: три десятилетия творчества — три книги. Хватило и на имя в списке самых влиятельных людей мира, и на Пулитцеровскую премию.

Содержание: выставку старых мастеров Тео Декер посещает случайно. Вдруг взрыв, ужас, паника, и в его руках нечаянно оказывается шедевр Фабрициуса "Щегол". Подростку отдать бы картину сразу, но нет. Тогда не было бы сладкой тайны, которую он потянет за собой в странствия от Лас-Вегаса до Амстердама, словно чемодан без ручки: и нести неудобно, и бросить жалко. Чтобы проникнуть в секрет, читателю придётся провести с Тео 14 лет, следуя за ним в авантюрах, сопереживая, а и иногда и негодуя — всё же парень далеко не святой. Однако для романа воспитания образца ХХI века именно он наиболее подходящий персонаж.

Брайан Трейси "Выйди из зоны комфорта"

Кто рекомендует: Владимир Мезенцев, генеральный директор компании "Лемтранс".

Автор: из тренингов по самореализации Брайан Трейси сделал профессию. И преуспел в ней как никто другой.

Содержание: хотя в названии наличествует призыв покинуть область комфорта, в действительности изыскания автора построены на рекомендациях, как её создать. Потому что прежде чем откуда-то выйти, туда нужно суметь попасть. Методичка по повышению личной эффективности содержит 21 пункт, важнейший из которых гласит: "Каждая минута, потраченная на планирование, экономит десять минут вашего труда". Что справедливо и по отношению к этой книге: лаконичные инструкции Трейси, одобренные полутора миллионами читателей, много времени не отнимут, а пользу принесут гарантированно.

Уолтер Айзексон "Стив Джобс"

Кто рекомендует: Олег Майборода, генеральный директор "Укрбуд Девелопмента"

Автор: после того как Уолтер Айзексон покинул директорский пост в телекомпании CNN и журнале Time, он сделал приличную кассу на биографиях знаменитостей.

Содержание: работа над жизнеописанием Стива Джобса уместилась между трудами о Бене Франклине и Альберте Эйнштейне. Её кардинальное отличие в том, что автор был дружен со своим героем, наблюдал его вблизи и часами с ним беседовал. Собственно, текст и родился из таких разговоров, как уверяет Айзексон, отредактированных минимально, фактически непричёсанных. Джобс здесь предстаёт в натуральном виде: непредсказуемым выдумщиком, безжалостным перфекционистом, чья дорога к технологическому олимпу была извилистой и сложной. И это ещё один повод познакомиться с ней — триумфы ярче видны на фоне ошибок.

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