Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы

Откуда взялось представление, что между красотой и успехом существует связь, почему в развитых странах крайне непривлекательные люди зарабатывают больше остальных, и когда этот тренд доберется в Украину, рассказывает Фокус

Однажды журнал New Yorker заметил, что Джон Кеннеди заработал популярность не в последнюю очередь благодаря эффектной внешности и обаятельной улыбке, а Теодор Рузвельт с его двойным подбородком и жёлтыми зубами вряд ли сделал бы политическую карьеру, родись он в эру телевидения. Утверждение о том, что красивые люди легче добиваются успеха, так часто звучит из разных уст, что в современном мире его воспринимают как аксиому. Но психологи, социологи и рекрутеры готовы с этим спорить.

Сказка о лучшем мире

"Все рекламные имиджи десятилетиями создавали образ успешного человека: белоснежная голливудская улыбка, идеальная кожа, шикарный наряд, дорогой автомобиль, — говорит фотограф Лера Польская. — На картинках и в видеороликах, которые нам постоянно показывают, всё это демонстрируют профессиональные модели, актёры, певцы". Большинство потребительских рекламных концепций в сегментах premium и upper medium построены на том, что между красотой и успехом существует связь. Весь beauty business продаёт, по сути, не улучшение внешнего вида, а идею о том, что вслед за ним и сама жизнь должна измениться к лучшему, красота откроет перед человеком путь к чему-то большему.

Реклама, наверное, самый навязчивый, но далеко не единственный носитель этой идеи в медиапространстве. Она отражается в кинематографе, в публикациях журнального глянца и в многочисленных телешоу. Уже почти семь лет одним из самых рейтинговых продуктов телеканала USA Network остаётся сериал Suits. По оценкам TV Guide, одна из причин популярности шоу состоит в том, что почти все ключевые персонажи — воплощение красоты и успешности. Это сочетание — именно то, чего ожидает зритель, его считают правдоподобным и логичным. Любопытно, что в данном случае "правдоподобие" совершенно не означает "правдивость". Персонажи Suits — крутые специалисты по корпоративному праву, работающие в известной манхэттенской юрфирме. Однако аналитик американского консалтингового агентства Human Intelligence София Файнштейн, работая с юристами первого эшелона, почти не встречала среди них красавцев и красавиц. "В основном это люди со скромными внешними данными и очень высокой работоспособностью, — подчёркивает Файнштейн. — Между реальными топовыми юристами и их киношными образами есть что-то общее — выбеленные зубы и довольно дорогие костюмы. Но не встречаются такие эталонные фигуры, когда кажется, будто эти люди всю жизнь занимаются фитнесом. Нет идеально правильных черт лица и причёсок в стиле "я только что от парикмахера", сделанных к началу рабочего дня".

"Вознаграждение за уродство"

Исследователи полушутя заговорили о том, что, возможно, в современном обществе существует некое "вознаграждение за уродство"

Файнштейн 12 лет занималась в Нью-Йорке рекрутингом для финансовых компаний и юрфирм, затем консультировала несколько транснациональных корпораций, помогая подбирать управленческий персонал. Признаётся, что в её практике самые "дорогие" кандидаты выглядели неприметно и впечатление производили, лишь когда начинали говорить. "Некоторых классных специалистов, которых моим клиентам приходилось перекупать у других работодателей за немалые деньги, не то что красивыми, даже симпатичными никто бы не назвал, — признаётся эксперт. — Их внешность была скорее минусом, но при очень высоком уровне квалификации и впечатляющих профессиональных достижениях это не имело значения".

Наблюдения Софии Файнштейн созвучны результатам многолетнего исследования, которое на партнёрских началах провели Лондонская школа экономики и кафедра социальной психологии Массачусетского университета. 20 тыс. шестнадцатилетних юношей и девушек условно разделили на несколько категорий по степени привлекательности. С ними трижды проводили встречи в период от 16 до 29 лет, всякий раз сравнивая заработки. Исследователи намеревались выяснить, существует ли в действительности "вознаграждение за красоту" и "наказание за некрасивость".

Разница в уровне доходов "очень привлекательных", "привлекательных" и "средних" была совсем небольшой. Зато заработки "очень непривлекательных" к 29 годам оказались гораздо выше. Результаты исследования указывают на то, что уже в начале карьеры явная некрасивость — более мощный катализатор достижения успеха, чем красота. Исследователи Мэри Стилл и Сатоши Каназава даже полушутя заговорили о том, что, возможно, в современном обществе существует некое "вознаграждение за уродство".

Секрет мотивации

Стилл и Каназава предположили, что непривлекательные люди более преданы своей профессии и потому достигают большего. Кандидат психологических наук Елена Рыхальская подтверждает, что одна из главных причин успешности некрасивых людей — мощная мотивация. "В их жизни с раннего детства возникает множество дополнительных стимулов к развитию, — рассказывает эксперт. — Им изначально за всё приходится бороться. Красивый ребёнок получает внимание взрослых и преимущества, связанные с этим, просто так. Некрасивому нужно их заслужить. Самый простой пример: когда в детском саду раздают сладости, кто, по-вашему, первым получает конфету?"

В младшей и средней школе дети, которым повезло с внешностью, самоутверждаются без особых усилий. Им ставят более высокие оценки, выдвигают для участия в почётных мероприятиях, снисходительнее относятся к их проступкам. Однако по мере взросления ситуация меняется. Приятных черт лица и хорошего телосложения оказывается недостаточно, чтобы тебя заметили. Тут уже преимущество у тех, кто привык бороться за внимание, уважение окружающих, благосклонность противоположного пола и вообще за всё, представляющее ценность.

Рональдиньо

"Вспомните, в каждом классе была девочка, получавшая больше всех подарков на 8 Марта, и мальчик, которого все хотели поздравить с 23 февраля. Если поинтересуетесь, как сложилась их жизнь, скорее всего, услышите печальные истории, — подчёркивает Рыхальская. — Если говорить о моих одноклассниках, оба они вышли за рамки закона: она оказалась в тюрьме, а он был расстрелян незадолго до отмены смертной казни в стране".

Психолог убеждена, что речь идёт не о драматическом совпадении, а о закономерности: слишком болезненным оказывается вхождение во взрослую жизнь без навыка преодоления трудностей. Зато у тех, кто в начале жизни считался некрасивым, этот навык, как правило, прекрасно отработан, к тому же дополнительных стимулов для самосовершенствования — хоть отбавляй. "Чем дисгармоничнее внешность, тем сильнее внутренняя мотивация к достижениям, — считает Елена Рыхальская. — Собственная сублимированная агрессия становится мощным двигателем".

Эксперт условно делит таких людей на три мотивационных типа. Первый — стремящиеся что-то доказать обществу и самим себе. Их интересуют признание и слава. Для них известность важнее богатства. Они становятся публичными людьми. Второй тип — желающие "взять своё". Для них прежде всего важны материальные ценности. Они не ищут популярности, а сосредотачиваются на зарабатывании денег. Третий тип — смешанный, нечто среднее между первым и вторым. Таких людей много даже в тех сферах деятельности, где успех, казалось бы, должен зависеть от внешних данных. Каждая вторая успешная актриса или модель, рассказывая журналистам историю своей жизни, признаётся, что в детстве была гадким утёнком.

Украинские нюансы

Исследование, результаты которого доказывают, что некрасивые люди зарабатывают больше, проводили в США и Великобритании. Если бы его организовали в Украине, результаты, скорее всего, оказались бы совершенно другими. В процессе подготовки этой статьи корреспондент Фокуса опросил два десятка киевских HR-менеджеров и рекрутеров. Почти все они отметили, что при прочих равных у кандидата с приятной внешностью больше шансов получить высокооплачиваемую должность.

"Нравится нам это или нет, но в Украине больше зарабатывают те, кто чаще меняет работу, а опыт показывает, что людям, чей вид вызывает симпатию, смена места работы даётся легче, перед ними открыто больше дверей, — говорит Татьяна Трач, директор AGA Recruitment. — Кроме того, существует стереотипное представление, что некрасивым нужно меньше денег — якобы они не часто развлекаются и вообще живут более аскетично. Но главное — симпатичному кандидату, как правило, проще произвести приятное впечатление на собеседовании, а если выбирают между несколькими претендентами с равноценной квалификацией и схожим опытом, работу получит тот, кто приятнее".

В Украине существует стереотипное представление, что некрасивым нужно меньше денег — якобы они не часто развлекаются и вообще живут более аскетично

Эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина предполагает, что западный тренд роста заработка некрасивых людей не пришёл в наши края из-за низкого уровня терпимости к отклонениям от признанных обществом стандартов, в том числе стандартов внешности. Но, скорее всего, корень отличия нашего рынка труда от западного в принципиально ином подходе работодателей к определению величины вознаграждения за труд. В Украине сумма зарплаты определяется не тем, насколько полезен сотрудник для компании, а тем, есть ли у работодателя возможность платить меньше. Потому в нашей стране смена места работы стала главным способом увеличения заработка: наниматель не склонен повышать зарплату, если не вынужден это делать, к примеру, перекупая персонал у конкурента. Соответственно, обладающие приятной внешностью сотрудники, которые комфортно чувствуют себя среди малознакомых людей, и при смене работы испытывают меньший стресс, стоят дороже.

В Украине лояльность к работодателю, включённость в корпоративную культуру, по сути, не имеют значения. Знание внутренних механизмов функционирования компании формально считается важным, но обычно не влияет на размер оклада. Как только эти факторы станут больше цениться на рынке труда, очевидные в западном мире закономерности проявятся и у нас.