Дельфины заставляли китов поднимать волны, чтобы кататься на них

У берегов Калифорнии более тысячи дельфинов принялись донимать горбатого кита с детенышем.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на San Francisco Chronicle.

На снятых с дрона кадрах видно, как они плавают у головы кита, пытаясь вынудить его нырнуть. Когда это происходит, дельфины ловят поднятые китом волны и скользят по ним.

"Они, похоже, получают от этого настоящее удовольствие, а китов это не особенно беспокоит", — объясняет морской биолог Нэнси Блэк.

Китенок, по мнению специалиста, родился около четырех месяцев назад у берегов Мексики. Он плавает с матерью и учится у нее ловить рыбу и креветок.

Средняя длина взрослой самки горбатого кита составляет 14,5 метра. Горбатые киты питаются морскими рачками, стайной рыбой и моллюсками и не представляют опасности для дельфинов.

По оценке биолога, возле китов резвились около полутора тысяч дельфинов.

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Напомним, китайские власти объявили в розыск мужчину, который похитил дельфина на пляже острова Гейлинг (провинция Гуандун). Мужчина увидел дельфина, которого выбросило на берег, и забрал его в свое авто.