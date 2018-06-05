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Главная » Стиль жизни » Сексизм по-английски: дочери принца Гарри и Меган Маркл останутся простолюдинками
Сексизм по-английски: дочери принца Гарри и Меган Маркл останутся простолюдинками
Фото с сайта obozrevatel

Сексизм по-английски: дочери принца Гарри и Меган Маркл останутся простолюдинками

Закон до сих пор не позволяет девочкам наследовать титул

05.06.18 160
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Принц Гарри и Меган Маркл смогут передать герцогский титул по наследству только сыновьям. Согласно действующему до сих пор закону, дочери не смогут унаследовать титул герцогини Сассекской. 

Об этом сообщает People.

После выхода на экраны сериала о благородной британской семье с тремя дочерьми правило наследования окрестили "Законом аббатства Даунтон".

Но есть и реальные случаи применения этого сексистского закона в наши дни. The New York Times сообщает о бароне Брейбрук, который после смерти не смог передать титул и имение на 6 тысяч акров своим восьми дочерям. Их унаследовал родственник-мужчина. Если бы его не оказалось, аристократическая линия оборвалась бы.

Напомним, в 2013-м году был принят Акт о престолонаследии, согласно которому только порядок рождения, вне зависимости от пола, определяет, кто станет королем или королевой Великобритании.

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