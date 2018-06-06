Актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер посетил украинского боксера, чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко в больнице.
Об этом сообщил Ломаченко в Facebook.
"Спасибо Арнольду Шварценеггеру что зашёл!", - написал боксер.
Шварценеггер поздравил Ломаченко с победой над Хорхе Линаресом и поинтересовался самочувствием боксера. На вопрос актера о том, насколько трудно было драться с поврежденной рукой, боксер в шутку ответил: "У меня есть вторая рука".
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Напомним, 13 мая Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона WBA в легком весе, победив венесуэльского боксера Хорхе Линареса. а 31 мая украинцу провели артроскопическую операцию на плече.