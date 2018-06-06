Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Видео Арнольд Шварценеггер посетил в больнице украинского боксера Ломаченко

Видео Арнольд Шварценеггер посетил в больнице украинского боксера Ломаченко

<span class="label red">Видео</span> Арнольд Шварценеггер посетил в больнице украинского боксера Ломаченко
кадр из видео

Актер поздравил боксера с победой в бою с венесуэльцем

06.06.18 36
100

Актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер посетил украинского боксера, чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко в больнице.

Об этом сообщил Ломаченко в Facebook.

"Спасибо Арнольду Шварценеггеру что зашёл!", - написал боксер.

Шварценеггер поздравил Ломаченко с победой над Хорхе Линаресом и поинтересовался самочувствием боксера. На вопрос актера о том, насколько трудно было драться с поврежденной рукой, боксер в шутку ответил: "У меня есть вторая рука".

Напомним,  13 мая Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона WBA в легком весе, победив венесуэльского боксера Хорхе Линареса. а 31 мая украинцу провели артроскопическую операцию на плече.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясовЛомаченко купил Mercedes Brabus после победы над ЛинаресомЛомаченко шел на бой с Линаресом пешком
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55132
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4796
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4726
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9209
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17479
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20102
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13350
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14488
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11780
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10361
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5090 / 5460
  2. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3378 / 3781
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2602 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2401 / 2577
  5. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2202 / 2211
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2122 / 2239
  7. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 1935 / 4726
  8. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1776 / 2100
  9. В июне ожидается мощная магнитная буря 1732 / 1934
  10. NASA показало, ка выглядит извержение вулкана в Гватемале из космоса 1715 / 1873
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 4726
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2211
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 6 / 2577
  5. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1070
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2239
  7. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 4 / 9196
  8. В июне ожидается мощная магнитная буря 4 / 1934
  9. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 4 / 2100
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 888
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.