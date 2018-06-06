Хорошо, где их нет. Куда податься путешественнику, не желающему затеряться в толпе туристов

Если, планируя отпуск, вы выбрали одно из популярных туристических направлений, это совершенно не значит, что путешествие непременно должно свестись к посещению мест из стандартного путеводителя

Трое приезжих захотели взглянуть на Нью-Йорк с высокой точки. Первый выбрал смотровую площадку Empire State Building. Почти час провёл в очереди за билетом. Мучительно пробирался сквозь стену спин таких же желающих полюбоваться самой раскрученной панорамой Западного полушария. Долго, но тщетно пытался сфотографировать вид так, чтобы квадратики сетки безопасности не портили вид. Второй пошёл в Rockefeller Center и поднялся на площадку Top of the Rock. Ему тоже пришлось купить билет и делить пространство с другими туристами, но столпотворения не было. К тому же блики на смотровом стекле портили кадр не так безнадёжно, как сетка. Третий собрал компанию, упаковал в корзинку еду, напитки и устроил пикник на Elevated Acre. Вход там свободный, и туристы появляются крайне редко. Днём типичные посетители — сотрудники соседних офисов, которым в перерыв хочется глотнуть воздуха и кофе, а ближе к вечеру — любители заняться йогой с видом на океан.

Если, планируя отпуск, вы выбрали одно из популярных туристических направлений, это совершенно не значит, что путешествие непременно должно свестись к посещению мест из стандартного путеводителя. Ведь можно одновременно пользоваться благами развитой туристической инфраструктуры, осматривать достопримечательности и наслаждаться уникальной атмосферой ненаполненных приезжими уголков.

Турция. Стамбульский вокзал Sirkeci

Перед поездкой нужно вспомнить содержание романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе".

Именно здесь была конечная остановка поезда, в котором развивались события одной из самых захватывающих детективных историй ХХ века. Даже если вы не ценитель архитектуры и словосочетание "восточный ориентализм" ни о чём вам не говорит, здание старого стамбульского вокзала произведёт впечатление. Sirkeci ни разу не перестраивался с тех пор, как впервые принял знаменитый "Восточный экспресс". Почти сто лет он оставался ключевой транспортной артерией, связывающей Восток и Запад. В середине прошлого столетия ресторан вокзала был местом встречи знаменитостей и авантюристов обоих миров. Пожалуй, за этими столиками побывало больше знаковых личностей, чем в Café de la Paix. Джозеф Редьярд Киплинг как-то сказал, что Sirkeci дышит "роскошью и драмой". Агата Кристи подтвердила его мысль, представив на этом вокзале убийц-мстителей, готовых пожертвовать состоянием и свободой, чтобы уничтожить злодея. К слову, здесь есть музей "Восточного экспресса". Побывав там, вы поймете, почему королева детектива поместила своих героев именно в этот поезд.

Таиланд. Исторический парк "Алмазные ворота"

Перед поездкой нужно запастись солнцезащитным кремом и прихватить головной убор, всё интересное тут можно увидеть под открытым небом.

В XIV веке здесь находился один из центров восточной цивилизации. Стены когда-то хорошо охраняемого города давно разрушены, но даже то, что сохранилось, позволяет представить его былое величие. До наших дней дожили сорок храмовых комплексов, каждый из них — предмет пристального изучения архитекторов, историков и культурологов. Что касается фотографов и искателей новых впечатлений, то они больше всего любят храм Wat Chang Rob. Наверное, потому что он окружён прекрасно сохранившимися статуями слонов, на фоне которых можно сделать впечатляющие фото. Нет нужды уточнять, что "Алмазные ворота" упомянуты в перечне объектов культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Добраться сюда несложно. Разрушенный город находится на полпути от Бангкока в Чиангмай. Большинство рейсовых автобусов северного направления делают здесь остановку. Спланируйте эту поездку в промежутке между осмотром столицы и пляжным отдыхом — точно не будете разочарованы.

Бали. Шоколадная фабрика Big Tree Farms

Перед поездкой нужно арендовать холодильную сумку, так как вам, скорее всего, захочется взять с собой что-нибудь из шедевров местного производства, а без соответствующего охлаждения шоколад расплавится по дороге.

Пальмовая роща на берегу океана. Несколько бамбуковых хижин и огромные качели, которые во время прилива раскачиваются прямо над волнами. Недалеко от береговой линии — "списанная" на сушу старая лодка. Это не место съёмок фильма о первооткрывателях новых земель и не аборигенская деревушка, а частная мыловарня и мини-фабрика по производству шоколада. В старой лодке разместилось кафе, где можно выпить чашку кофе с кокосовым сиропом или горячего шоколада с ягодами годжи. Производство мелкое, общий штат шоколадной фабрики и мыловарни не больше пятнадцати человек. Хозяева — американцы, они живут в этих же хижинах. Big Tree Farms расположилась между Чандидасой и Амлапуру неподалёку от большого курортного комплекса Matanai, но туристы здесь не толпятся. Организованных групповых экскурсий нет, зато в частном порядке вам охотно покажут все этапы изготовления органического шоколада ручной работы и даже дадут попробовать продукцию. Фабрика работает по заказам магазинов, расположенных в курортных зонах, но всё, что вам понравится, можно купить прямо на месте.

Франция. Парижское кабаре Aux Trois Mailletz

Перед поездкой нужно выяснить, какое значение для карьеры американских джазовых звёзд имело покорение Европы.

Именно отсюда король и королева джаза Луи Армстронг и Элла Фицджеральд начали менять мир. Здесь впервые за пределами Соединённых Штатов прозвучала их совместная композиция, ставшая впоследствии одним из мировых джазовых стандартов. Речь об аранжировке арии из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс". Кстати, с этой сцены началось первое европейское турне ещё одной американской джазовой звезды — Элеоноры Фейган, более известной как Билли Холидей. Aux Trois Mailletz, возможно, не самая вместительная, но определённо одна из наиболее значимых концертных площадок французской столицы. Можно долго спорить о том, где именно бьётся сердце богемного Парижа, но, побывав здесь, вы определённо почувствуете его пульс. В Aux Trois Mailletz до сих пор время от времени организовывают концерты топовых музыкантов мира. В прочие дни тут играют их менее именитые коллеги, которым тоже есть чем удивить публику. Говорят, в обычаях этого заведения танцы на столах, так что приходите в удобной обуви.

Египет. Тайны Каира

Перед поездкой нужно прочитать хотя бы краткую справку об истории Цитадели Саладина, вблизи которой возникло уникальное поселение.

Здесь смешались детектив, триллер, драма и несколько мелодрам с участием влиятельных и знаменитых людей. История заселения Каира так будоражит воображение, что после её прочтения пирамиды больше не будут казаться вам самым загадочным местом в Египте. Таинственнее восточная окраина города, расположенная у холмов Мокаттам, куда в 1969 году власти Каира выселили христиан-коптов, занимавшихся сбором и утилизацией мусора. Во времена Саладина здесь находились дома служителей, отвечавших за продовольственное снабжение крепости и войска. Тогда, в XII веке, именно эти снабженцы стали ключевыми фигурами заговора, едва не стоившего жизни Великому визирю, будущему основателю династии Айюбидов. В последующие столетия "проклятое" место неподалёку от Цитадели ещё несколько раз становилось прикрытием для планирования правительственных заговоров. Всякий раз это заканчивалось бегством или массовыми убийствами местных жителей. В ХХ веке мусульмане не желали тут селиться, говорят, поэтому территорию и отдали коптским мусорщикам.