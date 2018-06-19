Звезда Терминатора 2 снимается в украинском кино

Голливудский актер Роберт Патрик принимает участие в съемках фильма Захар Беркут режиссера Ахтема Сеитаблаева.
Патрик исполняет главную роль.
Съемки ведутся в Украине, и актер публикует на своей Instagram-странице снимки из Львова и Карпат.
Помимо Роберта Патрика в ленте Захар Беркут также снимаются Томми Фланган (Гладиатор, Храброе сердце), Роки Майерс (Люцифер), Поппи Дрейтон (Хроники Шаннари) и другие.
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Напомним, сразу два украинских фильма попадут на Мюнхенский кинофестиваль. На фестивале будут представлены дебют режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и фильм Сергея Лозницы "Донбасс".