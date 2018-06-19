Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Фото Немецкая полиция спасла ежей от похмелья

Фото Немецкая полиция спасла ежей от похмелья

<span class="label red">Фото</span> Немецкая полиция спасла ежей от похмелья
Фото: picture alliance/dpa

Животные напились яичного ликера

19.06.18 170
000

В немецком городе Эрфурт полиция спасла двух выпивших ежей от алкогольной интоксикации.

Об этом сообщает BZ.

Полицейские обнаружили двух неподвижных ежей на детской площадке после того, как на них указала прохожая.

"Через некоторое время полицейские поняли вероятное развитие событий", - сообщили в полиции.

Рядом с животными лежала разбитая бутылка яичного ликера. Очевидно, ежи его напились и боролись с последствиями.

Полицейские отвезли животных в местный зоопарк, где ими занялись эксперты. "Там животные протрезвели", пишет издание.

Полиция обратилась к горожанам с просьбой аккуратно выбрасывать мусор - прежде всего для защиты детей и животных.

Напомним, южнокорейская компания Withme FS начала продавать в своих сетевых магазинах мороженое, которое, по заверениям рекламных проспектов, помогает снять все симптомы похмелья.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Австралии усыпили старейшегего орангутана в миреСурки воруют флаги с могил ветеранов на американских кладбищахВ одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3182
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57423
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4671
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10285
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20591
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10197
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16055
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17190
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10257
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7549
  1. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2736 / 3129
  2. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 2452 / 2543
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2089 / 2295
  4. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1984 / 1672
  5. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1532 / 1798
  6. Отдыхать в этом году не планируют более половины украинцев, - опрос 1312 / 1445
  7. В США убит второй за сутки рэпер 1302 / 1437
  8. Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет 1204 / 1348
  9. Рейтинг Трампа резко пошел вверх, - опрос 1135 / 1238
  10. Ветераны афганской войны перекрыли правительственный квартал в Киеве 1125 / 1232
  1. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 19 / 2543
  2. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 8 / 1798
  3. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 6 / 195
  4. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 4 / 2295
  5. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4 / 3194
  6. Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет 4 / 1348
  7. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 3 / 374
  8. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 3 / 951
  9. Отдыхать в этом году не планируют более половины украинцев, - опрос 3 / 1445
  10. Александр Меламуд 3 / 1720
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.