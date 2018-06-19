В немецком городе Эрфурт полиция спасла двух выпивших ежей от алкогольной интоксикации.

Об этом сообщает BZ.

Полицейские обнаружили двух неподвижных ежей на детской площадке после того, как на них указала прохожая.

"Через некоторое время полицейские поняли вероятное развитие событий", - сообщили в полиции.

Рядом с животными лежала разбитая бутылка яичного ликера. Очевидно, ежи его напились и боролись с последствиями.

Полицейские отвезли животных в местный зоопарк, где ими занялись эксперты. "Там животные протрезвели", пишет издание.

Полиция обратилась к горожанам с просьбой аккуратно выбрасывать мусор - прежде всего для защиты детей и животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сурки воруют флаги с могил ветеранов на американских кладбищах

Напомним, южнокорейская компания Withme FS начала продавать в своих сетевых магазинах мороженое, которое, по заверениям рекламных проспектов, помогает снять все симптомы похмелья.