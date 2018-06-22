Опубликовано первое фото нового Эркюля Пуаро

Джона Малкович снимется в экранизации романа Агаты Кристи "Убийства по алфавиту".
Канал ВВС представил первое фото актера в образе Эркюля Пуаро.
Продюсировать проект будут ВВС и Amazon. Шоу будет состоять из трех эпизодов.
В фильме также снимутся Руперт Гринт ("Гарри Поттер"), Эндрю Бьюкен ("Все деньги мира") и Тара Фитцджеральд ("Игра престолов").
Роман "Убийства по алфавиту" был написан Агатой Кристи в 1936 году и считается одним из ее самых значительных произведений. Его особенностью является смена лица, от имени которого ведется повествование. Книга была дважды экранизирована.
Режиссером версии 2018 года станет Алекс Габасси.
Напомним, 1 июля в Киеве на Софийской площади выступит знаменитый американский актер театра и кино Джон Малкович.
Концерт с участием выдающихся художников современности состоится в рамках проекта "Пути дружбы".