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Главная » Стиль жизни » Опубликовано первое фото нового Эркюля Пуаро

Опубликовано первое фото нового Эркюля Пуаро

Опубликовано первое фото нового Эркюля Пуаро
Фото: BBC News

Сыщика сыграет Джон Малкович

22.06.18 40
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Джона Малкович снимется в экранизации романа Агаты Кристи "Убийства по алфавиту".

Канал ВВС представил первое фото актера в образе Эркюля Пуаро.

Продюсировать проект будут ВВС и Amazon. Шоу будет состоять из трех эпизодов.

В фильме также снимутся Руперт Гринт ("Гарри Поттер"), Эндрю Бьюкен ("Все деньги мира") и Тара Фитцджеральд ("Игра престолов").

Роман "Убийства по алфавиту" был написан Агатой Кристи в 1936 году и считается одним из ее самых значительных произведений. Его особенностью является смена лица, от имени которого ведется повествование. Книга была дважды экранизирована.

Режиссером версии 2018 года станет Алекс Габасси.

Напомним, 1 июля в Киеве на Софийской площади выступит знаменитый американский актер театра и кино Джон Малкович.

Концерт с участием выдающихся художников современности состоится в рамках проекта "Пути дружбы". 

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