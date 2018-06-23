За четыре года она три раза увеличила губы и грудь, изменила форму носа и вставила импланты в ягодицы

В Канаде профессиональная танцовщица потратила на пластические операции 85 тысяч фунтов стерлингов, не имея желания жить с "внешностью простушки". Об этом пишет The Mirror.

Фото: Mary Magdalene/MDWfeatures

По словам 24-летней Марии Магдалены, она раньше ощущала себя беззащитной. Отец женщины не одобряет ее увлечение операциями и внешний вид.



"Я не могу сказать, что раньше я выглядела ужасно, я просто была обыкновенной. Зато мой внешний вид сейчас мне нравится намного больше, и помогает в моей карьере", - призналась Мария.

Фото: Mary Magdalene/MDWfeatures

"Я никогда не представляла, что зайду так далеко в своих экспериментах. Однако сейчас это для меня хобби. Как экстремальный спорт", - добавила она.

Также женщина добавила, что о пластической модификации своего тела задумывалась еще с 14 лет. А кардинального перевоплощения ей удалось достичь за четыре года.

Фото: Mary Magdalene/MDWfeatures

За это время она три раза увеличила губы и грудь, изменила форму носа и вставила импланты в ягодицы.

Отметим, ранее в США хирурги университета Джона Хопкинса в Балтиморе впервые в мире успешно пересадили пенис и мошонку.