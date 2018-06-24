Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие Джона Сноу и одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", поженились.
Об этом сообщает meduza.
Церемония прошла в Шотландии. В числе гостей были Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и другие актеры сериала.
Кит и Роуз познакомились шесть лет назад на съемках "Игры престолов". Актеры долгое время скрывали свои отношения.
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Напомним, руководство канала HBO анонсировало гибель героев в финальном сезоне сериала "Игра престолов". Сейчас готов полностью сценарий. Актеры и другие члены съемочной команды уже ознакомились с деталями нового эпизода. Также прочитали окончательный текст сценаристов руководство телеканала HBO, где транслируются серии фильма.