Бластер молодого Хана Соло продали за $550 тысяч

Оригинальный бластер, который использовал актер Харрисон Форд, исполнявший роль Хана Соло на съемках киносаги "Звездные войны", был продан на аукционе в Лас-Вегасе.

"Оружие" купили за 550 тысяч долларов, сообщает AP.

"Продан за 550 тысяч долларов. Настоящий бластер Хана Соло из фильма "Звездные войны: Возвращение джедая", — говорится в сообщении аукционного дома.

Ручной бластер был сделан на заказ специально для фильма "Возвращение джедая", который вышел на экраны в 1983 году.

Оружие, сделанное в основном из дерева, более 30 лет находилось в коллекции художника-постановщика фильма Джеймса Шоппе.

Пистолет купила компания-франчайзер Ripley's Believe It Or Not, коллекционирующая редкие предметы.

Напомним, Старт съемок девятого эпизода "Звездных войн" намечен на конец июля 2018 года.