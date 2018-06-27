У Marvel появятся ЛГБТ-супергерои

В будущих фильмах Marvel появятся ЛГБТ-супергерои, заявил глава студии Кевин Файги.

Об этом сообщает Bustle.

По словам продюссера, некоторые из уже известных сверхлюдей осуществят каминг-аут. Кроме того, появятся новые супергерои, которые изначально будут созданы в образах представителей ЛГБТ.

Ранее актриса фильма "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, отметила, что ее героиня - квир.

"Она би. И да, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая радость - играть ее!", - написала Томпсон в социальной сети.

Напомним, Тони Старк больше не будет Железным человеком в комиксах Marvel - его заменит чернокожая девушка по имени Рири Уильямс.