Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары

Жаркую погоду обсуждают на кухнях и с экранов телевизоров, но главная новость заключается в том, что она больше не является аномалией, теперь это наша новая норма

Мы живём в режиме температурных максимумов. В сводках новостей всё чаще появляются сообщения об аномально тёплых днях. И не просто тёплых, а жарких — к примеру, только за четыре первых дня мая расположенная в Киеве Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского зафиксировала десять температурных рекордов. Пятого числа после полудня температура поднялась до +30,2°С, почти на два градуса выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 1954 году. Уникальность нашего времени в том, что подобные сообщения появляются не только весной и летом. Гидрометцентр отчитывался о температурных рекордах в январе и феврале этого года.

Жаркую погоду обсуждают на кухнях и с экранов телевизоров, но главная новость заключается в том, что она более не является аномалией, теперь это наша новая норма. Глобальное потепление порой кажется нам абстракцией или мировым заговором экологов, однако оно вошло в нашу жизнь вместе с температурными рекордами и сильным сокращением весеннего сезона, который мы практически не замечаем, входя в сапогах прямо в лето.

О климатической "новой норме" говорят и учёные, в частности, коллектив специалистов из десятка австралийских учреждений во главе с Национальным университетом в Канберре. В 2016-м они провели анализ климатических данных за 2015 год, когда в мире наблюдали аномально высокие температуры, и составили подробный прогноз, что будет происходить с погодой на Земле до 2100 года. С помощью множества моделей учёные выяснили, что температуры, которые мы сейчас считаем аномальными, — до +40°С в Северном полушарии и до +50°С в Южном — к 2030 году станут обычным явлением. И если не сократить выбросы парниковых газов, то среднегодовая температура, по расчётам австралийцев, может повышаться на 3,8°С каждый год, а не на 1,5–2°С, как прогнозировали на Парижской климатической конференции. Глобальные предупреждения можно принимать к сведению по-разному — размышлять об апокалипсисе и его адских всадниках либо подойти практично, научившись переносить жару более-менее легко.

Притча о восьми стаканах

Ключевая потребность в жаркие дни — питьё, чтобы не умереть от обезвоживания. В целом мы наблюдаем культ питья воды, поклонники ЗОЖ во всём мире настаивают на дневной норме в 2,5 литра, или восемь стаканов. Но есть нюансы. Эта норма была утверждена американским советом по питанию в 1945 году, который дальше уточнял, что "большая часть этого объёма воды содержится в приготовленной пище". То есть считать нужно всё, не только воду из бутылки. Попутно медики открыли такое заболевание, как гипергидратация, или отравление водой. Если вы пьёте слишком много, то из организма вымываются соли и микроэлементы, и это потенциально угрожает отёком конечностей, мозга и комой.

Поэтому сейчас медики оспаривают норму в восемь стаканов и рекомендуют прислушиваться к своим потребностям. Более того, учёные сделали сенсационное открытие: организм человека сам регулирует насыщение водой и подаёт об этом сигналы, нужно лишь знать их. В 2016 году исследователи из нескольких биомедицинских институтов Австралии во главе с Monash University провели серию экспериментов. 20 его участников в течение часа занимались на велотренажёре и пили воду — один приём сразу после тренировки и второй, когда они уже не очень хотели пить. Чтобы проверить влияние вкуса на восприятие, участникам эксперимента в случайном порядке давали выпить подслащенную воду. Попутно мозг участников сканировали с помощью МРТ. Оказалось, что когда человек пьёт через силу, у него тормозится глотательный рефлекс, и за это отвечает правая префронтальная кора и Варолиев мост в стволе головного мозга. Выяснилось также, что вкус не влияет на насыщение, и сладкую воду пить так же неприятно, как и обычную, если в организме её уже достаточно. Так что лучше верить не нормам, а своему организму, и если глотать не хочется, то не стоит этого делать.

Защита от неласкового солнца

Все мы знаем, что побочным эффектом солнечного излучения является фотостарение кожи и риск развития рака. Это не просто страшилки, которые рассказывают дерматологи, чтобы увеличить продажи солнцезащитных кремов. По данным Американской ассоциации рака, с 2005 года количество людей, заболевающих меланомой, ежегодно увеличивается на 3%, и на глобально теплеющее будущее прогнозы неутешительные. Поэтому использование солнцезащитного крема должно стать для нас таким же рутинным ритуалом, как чистка зубов. При этом неважно, куда вы идёте — на пляж или на работу, в городе солнце не менее агрессивное, чем на море. В выборе солнцезащитного крема все полагаются на фильтр SPF, и чем выше, тем лучше. Однако, по последним данным, важна не только плотность защиты. Фильтр SPF защищает лишь от лучей "ультрафиолет B", но есть другой их тип — "ультрафиолет A", который не задерживается озоновым слоем и проникает глубоко в кожу. Поэтому солнцезащитный крем лучше покупать и с SPF, и с UVA-фильтром. Производители крайне редко пишут о его наличии, однако если в составе есть слова "широкий спектр" (broad spectrum), значит, он там есть.

Не стоят на месте и текстильные технологии: ткани постоянно совершенствуют, в том числе на предмет защиты от ультрафиолета.

Стиль с вентиляцией

Требования к летней одежде неизменны, как и законы физики. Хотите сносно чувствовать себя в жару? Тогда нужно, чтобы одежда пропускала воздух и влагу и создавала вентиляцию вокруг тела. Конечно же, она должна быть сшита не из чёрного полиэстера, а из натуральных тканей светлых оттенков и имела свободный силуэт. Самые ходовые ткани — хлопок, лён, шёлк, но существуют и летние варианты шерсти, тонкие, как марлевая ткань. Для жары есть и особые лайфхаки. "Летом можно и полезно не гладить одежду, так как после глажки волокна ткани расплющиваются и хуже пропускают воздух", — отмечает стилист Юлия Королёва. Чтобы не перегреваться, Юлия советует подбирать длинные волосы, а также делать "мокрую" укладку, либо завязывать в пучок мокрые волосы — так и голова будет охлаждаться, и время на укладке сэкономите. А с собой стилист рекомендует носить спрей, но не с обычной водой, а с тоником, который и освежает кожу, и ухаживает за ней.

Есть и правила, чего летом нужно избегать. Не способствуют вентиляции широкие пояса, многослойный стиль вроде футболки с жилетом и тёмные ткани, которые притягивают солнечный жар. Особенно Юлия Королёва рекомендует не носить массивные украшения или бижутерию и очки с множеством металлических деталей, которые нагреваются и излучают тепло.

Глобальный вопрос стиля нашего времени — носить ли сандалии с носками, которые на мировых подиумах очень актуальны, а в нашей обиходной жизни являют собой признак дурного вкуса. Как говорит Юлия, мужчинам показано носить этот ансамбль только в одном случае: если вы одеты крайне остромодно, а в сочетании с классическими брюками лучше надеть летние туфли с перфорацией.

На случай, если наше лето станет ещё жарче и мы будем проводить три месяца при +40°С, стилист рекомендует готовить сразу пять-семь комплектов одежды на всю неделю, чтобы переодеваться в свежее ежедневно, а то и два раза в день, утром и вечером.

Этнография жары

Наше жаркое будущее уже сейчас можно ощутить в странах Азии и Ближнего Востока. Они живут в режиме +40°С годами и выработали правила и практики, которые могут быть полезными для нас. Главное правило заключается в том, как переносить жару. Есть два способа — либо жить в кондиционированных помещениях, как это делают в Дубае, либо принять жару, выйти на улицу и наслаждаться. И, поверьте, в южных широтах нашей планеты таких людей немало. Для них в Катаре, к примеру, по всей территории городов устроены фонтаны и бассейны, где можно умыться, смочить шляпу или другой головной убор. Местные жители предостерегают: не носите бейсболки в жару, они оставляют открытой шею, и она мгновенно сгорает под палящим солнцем. Лучше выбрать широкополую шляпу или платок.

В Китае свои методы жить с жарой. На Западе обычно сразу упоминают смешной обычай под названием "пекинский лифчик": китайские мужчины задирают футболку на уровень груди и гуляют по улицам с открытым животом. Местная власть даже издавала специальные указы, запрещающие это безобразие. Но есть и полезные привычки. К примеру, в гардеробах местных жительниц десятки зонтиков, и большинство из них — от солнца. Они обычно делаются из плотной ткани, украшаются вышивкой, шнурами или кружевами, и выглядит это не хуже, чем у тургеневских девушек. В жаркий сезон китайцы также покрывают все поверхности в доме бамбуковыми матами и используют диванные подушки, набитые небольшими камнями.

За правильными продуктами и рецептами, что есть в жару, можно обратиться к опыту индусов, у которых летний сезон длится девять месяцев. Как рассказывает Шикха Шарма, эксперт по питанию из Нью-Дели, охлаждают организм не те продукты и блюда, которые вы вытянули из холодильника, а те, что дают эффект охлаждения в процессе пищеварения. Она рекомендует употреблять ячмень, рис, мяту, кориандр и лук, а чтобы восполнить недостаток минеральных солей, пить кокосовую воду.