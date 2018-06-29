Компания Netflix выпустила трейлер нового мультсериала от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мета Гроунинга "Разочарование".

Сериал рассчитан на 20 эпизодов, которые будут рассказывать о приключениях принцессы-пьяницы и ее друзей, передает CNN.

Зрители попадут в средневековое королевство Дримланд, где они смогут наблюдать за злоключениями пьющей молодой принцессы Бин, ее соблазнительного эльфийского компаньона Элфо и ее личного демона Люси.

"В конечном итоге "Разочарование" рассказывает о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на все старания старших, волшебников и других придурков", - сказал Гроунинг.

Напомним, слово из мультсериала "Симпсоны" добавили в американский словарь. Это глагол embiggens ("убольшает"). Как заявили в компании Merriam-Webster, слово означает "делать что-то большим или более дорогим, экспансивным". В словаре говорится, что глагол употребляется в разговорной речи и носит юмористический оттенок.