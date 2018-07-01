Современный денди. Главные тренды мужской моды нового сезона

Итальянская неделя мужской моды Pitti Uomo — мероприятие совершенно уникальное. Дело даже не в том, что тут показывают коллекции исключительно для мужчин. И не в том, что проходит она "поперёк" привычного модного календаря, не в привычном практичном ритме pret-a-porter весна-осень, а в романтическом режиме зима-лето. Главная особенность этой недели моды в том, что основные тренды обитают не на подиуме, а в зрительном зале или, ещё точнее, прямо на улицах Флоренции, примыкающих к грандиозному палаццо Питти, в котором традиционно проходит Pitti Uomo.

Выяснилось это сравнительно недавно — примерно тогда же, когда профессионалы мира моды навели резкость на стрит-стайл — одежду элегантных людей, не имеющих никакого отношения к fashion индустрии. Открытие стрит-стайла совершило революцию в дизайнерской моде, которая с той поры чутко следит за новшествами моды уличной и стремительно утаскивает всё, что понравилось, к себе на профессиональный подиум. Это же открытие активизировало армию фотографов, вышедших на поиски модно одетых людей и создавших на этом материале блоги с миллионами посещений. Поначалу им, бедолагам, приходилось буквально рыскать по улицам в поисках достойных моделей, но этот процесс быстро оптимизировался, когда стало понятно, что хорошо одетые люди кучкуются возле мест, где проходят показы мод, — даже если не имеют билета на показ. Теперь, чтобы стать знаменитым, вовсе необязательно заходить на модное мероприятие — достаточно лишь грамотно фланировать вокруг, вдумчиво попадаясь на глаза фотографам и фотоблогерам. Квинтэссенцией такого рода сотрудничества прессы с носителями свежих модных тенденций и стала мужская Pitti Uomo, регулярно собирающая весь цвет на отлично одетых юношей и мужчин буквально со всего мира.

Злые языки рассказывают смешные истории о беспечных красавцах в небрежно наброшенных пиджаках и с развевающимися волосами, которые в течение 40 минут неподвижно стояли под палящим солнцем на фоне живописной стены, зная, что рядом должен пройти известный стрит-стайл фотограф. Впрочем, судя по фотографиям с последней мужской модной недели, которая проходила во Флоренции с 12 по 15 июня, это неловкое притворство осталось позади. Элегантные красавцы разных возрастов и стилей одежды откровенно позируют, фотографы вдохновенно работают, а бессчётные зрители изучают тренды мужской моды нового сезона, увидеть которые можно даже не заходя на модные показы.

Неспортивный шик

Вопреки засилью спортивной и околоспортивной моды, которому поддались даже самые консервативные модные дома, стрит-стайл итальянской Uomo Pitti стойко защищает классические позиции. Исчезающее малое число образцовых денди привнесло в свой гардероб элементы спортивной одежды, в большинстве случаев ограничившись кроссовками к безукоризненно пошитым брюкам с подвёрнутыми штанинами. Casual в виде бомберов, футболок и шортов был представлен широко, однако "треники" и худи пока всё ещё не проникли в святая святых мужской элегантности. Возможно, потому, что это слишком простые ансамбли для профессионалов модных соревнований.

Многосложность

Чтобы ансамбль выглядел хорошо, он, по версии самых элегантных красавцев Европы, должен быть сложным. Если вы купили хороший костюм и даже подобрали к нему соответствующую рубашку, этого совершенно недостаточно для полноценного элегантного образа. Можно сказать, что это лишь загрунованный холст, на котором настоящий художник (то есть вы) начинает писать свою уникальную картину. Туфли и носки (или же их отсутствие, оба варианта — концептуальное решение, результат сложного экзистенциального выбора, могущий коренный образом повлиять на общее впечатление от ансамбля); галстук или его отсутствие, или же шейный платок; сумка (тут критично важны материал и размеры); шляпа (про этот аксессуар вообще можно написать отдельную диссертацию, тут важно не ошибиться при выборе фасона и материала, критически оценить цвет ленты и качество соломки, если шляпа соломенная); наконец, перчатки (да-да, даже летом, их ведь необязательно надевать, перчатки могут элегантно свисать из левого кармана пиджака — это лишь малая часть списка. Ремень или подтяжки? Тиснёный или нет? Однотонные или в полоску, яркие или в тон рубашки? Часы (на металлическом или кожаном ремешке), платок в кармане пиджака, наконец, очки — теперь вы понимаете, сколько переменных надо свести к одному знаменателю, сколько элементов подобрать, на сколько вопросов ответить, чтобы добиться подлинно элегантного вида. В современном стильном мужском ансамбле не меньше слоёв, чем коржей в наполеоне у хорошей хозяйки.

Элегантная небрежность

Следуя заветам лорда Бруммеля, начиная с XIX века аристократ, забрав у портного новый смокинг, первым делом давал поносить эту совершенно новую, с иголочки одежду своему камердинеру. Потому что ни разу не ношеный, стоящий колом костюм — это моветон. Кожаная подошва хороших дорогих туфель должна быть совсем немного, но всё же стёрта. Появляться в обществе в новых, несмятых туфлях было просто недопустимо. Не знаем, кого просят "довести до ума" свои костюмы нынешние денди, но очевидно, что принцип элегантной небрежности, завещанный денди прошлого, бережно соблюдается и сегодня.

Собственно, это принцип, следуя которому, лучшие модники мира носят любую одежду. Но есть один образ, в котором искусство небрежности проявляется лучше всего. Это костюм из льна — ткани, которая, что с ней ни делай, мгновенно заминается в крупные, хорошо заметные складки даже при ходьбе, не говоря уже о сидении. Льняной костюм — своего рода высший пилотаж элегантности, потому что только в арсенале истинного денди он не выглядит как несуразный мешок, провалявшийся пару лет на антресолях, а остаётся эффектным летним костюмом. Мужские льняные костюмы снова на пике моды, да они и не выходили из неё никогда, просто очень немногие умели их носить. Если хотите протестировать своего избранника на элегантность — купите ему такой костюм и посмотрите, как он будет выглядеть в нём в конце дня. Работает не хуже горошины для принцессы.

Полоска

Было бы не совсем правильно сказать, что вот, мол, полоска выходила из моды, а теперь в неё вернулась. Или, скажем, что клетка ещё недавно была немодной, а теперь опять в тренде. На самом деле эти колебания касаются вовсе не расцветки мужских костюмов, а степени дозволенной в обществе смелости. Не так давно в рамках интеллектуальной моды хорошим тоном считалось предлагать обществу лишь своё начитанное лицо в профессорских очках, а однотонный костюм спокойного цвета был призван лишь оттенять его. Теперь тренд изменился и считается, что начитанное лицо вовсе не должно быть обрамлено пиджаком скучного серого цвета. Более того, мода вновь, как лет 15 назад, проверяет мужские нервы и играет со взрослыми людьми в "слабо", как с мальчиками во дворе. Слабо надеть синий костюм в белую полоску? А в красную? А в красную и зелёную одновременно? А вот клетка — ты можешь только крупную и едва заметную или потянешь и мелкую контрастную, такую, чтобы на тебя смотрела вся улица. Ну что, слабо? К чести многих мужчин, недрогнувшим голосом они отвечают: нет, не слабо. И железной рукой натягивают на себя полосатый костюм.

Шейный платок

Шейный платок — старинный атрибут мужского костюма, в этом качестве он гораздо старше привычного нам галстука, и у него длинная и разнообразная история. Долгое время шейные платки были исключительно белыми и, по нашим меркам, огромными. В начале XIX века денди наматывали их на шею с максимальной элегантностью и завязывали самыми изящными узлами — не с первого раза, о нет. Иногда эта процедура могла занять несколько часов. Один и тот же платок никогда не использовался дважды, поскольку сминался неповторимым образом, то есть портился. Для следующей попытки надлежало взять новый, быстро опустив его в насыщенную крахмалом воду, вдумчиво и одновременно небрежно завязать на шее, надеясь, что застывший результат наконец-то получится идеальным. К счастью, современная практика завязывания шейных платков бесконечно далека от этих жутковатых попыток зафиксировать в крахмале летучий миг. К тому же нынешние платки ценятся вовсе не за безупречную белизну, а за интересный рисунок. Да и повязывать их можно не только на шею, но практически куда вздумается — на предплечье, на ремень сумки и даже на щиколотку как изящное дополнение. Словом, шейные платки снова в моде.

Взрослость

Люди, как вино: чем они старше, тем богаче букет и интереснее вкус. Мужчины возраста "сеньор" всегда выглядели необычайно притягательно — недаром голливудские красавцы достигали пика карьеры годам эдак к 50-ти, а Джорджу Клуни сейчас, между прочим, 57 лет, и пока он не поседел, на него вообще смотреть было невозможно. Совсем недавно Всемирная организация здравоохранения опубликовала новую классификацию возрастов. Согласно этому документу, молодой возраст сегодня длится с 18 до 44 лет, в 45 наступает средний возраст — и длится до 59, и только в 60 начинается пожилой. Если кому интересно, там дальше ещё два возраста, в частности, возраст долголетия (90+). Судя по завсегдатаям мужской недели моды, мужчины среднего и пожилого возраста сегодня самые модные. Такая тенденция не может не радовать, потому что дискриминирующий эйджизм в стремительно стареющем европейском обществе выглядел по меньшей мере нелепо.

Разумеется, постареть по заказу, в угоду моде, невозможно, но все эти хипстерские бороды как раз и призваны как-то скрыть розовые юношеские мордашки, придав их владельцам хотя бы иллюзорный налёт зрелости и мужественности. Что ж, тренируйтесь, мальчики, и учитесь подлинной элегантности у взрослых мужчин.